Рэднапп: "Челси" нахватал игроков как ребенок в кондитерской"

Фрэнк Лэмпард Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп раскритиковал трансферную политику "Челси", а также дорогостоящих новичков "синих".

Проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, кузен Рэднаппа, оказался на грани увольнения.

Текущее восьмое место — это совсем не то, на что рассчитывали боссы "синих", покупая игроков на 220 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.

Однако Рэднаппу эти покупки кажутся бездумными и бессистемными. Кроме того, Джейми считает, что пришедшие игроки недостаточно стараются.

"Они нахватали кучу новых игроков словно ребенок, попавший в кондитерскую. Ты набрал всех этих игроков, но где ты будешь использовать их? Это игроки из другой страны, и ты просто надеешься, что они возьмут и заиграют".

"Хаверц и Вернер просто не заиграли. Это два звездных приобретения, и у них есть явные проблемы".

"Я наблюдаю нечто, что расстроит Фрэнка больше всего, потому что он сам был самым трудолюбивым игроком из всех, что я видел. Но один-два их новичка слишком нежные".

"Ты никогда не хочешь, чтобы твою команду называли неженками, называли командой, которая недостаточно бегает, не трудится упорно, не выигрывает индивидуальные единоборства".

"Это может быть связано с уверенностью в себе. Я смотрю на одного-двух их новичков, которые просто не делают достаточно для "Челси", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.


Метки Лэмпард, Рэднапп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 13:00

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  1. kagawa 21.01.2021 13:39 # kagawa
    Их надо сплавить в Ла Лигу, там им место

    А в острие Челси нужен классический бугай силач, а не ловкач. Дрогба, Коста - такие в челси всегда тащили. Зачем чо то еще придумывать

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  2. gunars 21.01.2021 13:29 # gunars
    если уволят они еще низко упадут, так за увольнение

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  3. chr1s8rown 21.01.2021 13:22 # chr1s8rown
    Боаша назвал этот физрук дивиди

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  4. electric 21.01.2021 13:22 # electric
    Горькая правда для фонадов синей помойки (((

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  5. feldkurat 21.01.2021 13:19 # feldkurat
    Если Джейми думает, что он родственнику помог, то он глубоко ошибается.
    Но скорее всего решение об увольнении уже принято, раз звучат такие заявления.

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  6. jirrort 21.01.2021 13:03 # jirrort
    По сути руководство просто подставило Фрэнка

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