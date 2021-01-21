Рэднапп: "Челси" нахватал игроков как ребенок в кондитерской"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп раскритиковал трансферную политику "Челси", а также дорогостоящих новичков "синих".

Проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, кузен Рэднаппа, оказался на грани увольнения.



Текущее восьмое место — это совсем не то, на что рассчитывали боссы "синих", покупая игроков на 220 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.



Однако Рэднаппу эти покупки кажутся бездумными и бессистемными. Кроме того, Джейми считает, что пришедшие игроки недостаточно стараются.



"Они нахватали кучу новых игроков словно ребенок, попавший в кондитерскую. Ты набрал всех этих игроков, но где ты будешь использовать их? Это игроки из другой страны, и ты просто надеешься, что они возьмут и заиграют".



"Хаверц и Вернер просто не заиграли. Это два звездных приобретения, и у них есть явные проблемы".



"Я наблюдаю нечто, что расстроит Фрэнка больше всего, потому что он сам был самым трудолюбивым игроком из всех, что я видел. Но один-два их новичка слишком нежные".



"Ты никогда не хочешь, чтобы твою команду называли неженками, называли командой, которая недостаточно бегает, не трудится упорно, не выигрывает индивидуальные единоборства".



"Это может быть связано с уверенностью в себе. Я смотрю на одного-двух их новичков, которые просто не делают достаточно для "Челси", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.