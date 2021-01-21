Рэднапп: "Челси" нахватал игроков как ребенок в кондитерской"
Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп раскритиковал трансферную политику "Челси", а также дорогостоящих новичков "синих".
Проиграв пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, кузен Рэднаппа, оказался на грани увольнения.
Текущее восьмое место — это совсем не то, на что рассчитывали боссы "синих", покупая игроков на 220 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.
Однако Рэднаппу эти покупки кажутся бездумными и бессистемными. Кроме того, Джейми считает, что пришедшие игроки недостаточно стараются.
"Они нахватали кучу новых игроков словно ребенок, попавший в кондитерскую. Ты набрал всех этих игроков, но где ты будешь использовать их? Это игроки из другой страны, и ты просто надеешься, что они возьмут и заиграют".
"Хаверц и Вернер просто не заиграли. Это два звездных приобретения, и у них есть явные проблемы".
"Я наблюдаю нечто, что расстроит Фрэнка больше всего, потому что он сам был самым трудолюбивым игроком из всех, что я видел. Но один-два их новичка слишком нежные".
"Ты никогда не хочешь, чтобы твою команду называли неженками, называли командой, которая недостаточно бегает, не трудится упорно, не выигрывает индивидуальные единоборства".
"Это может быть связано с уверенностью в себе. Я смотрю на одного-двух их новичков, которые просто не делают достаточно для "Челси", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.
21.01.2021 13:00
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Последние комментарии:
Их надо сплавить в Ла Лигу, там им место
А в острие Челси нужен классический бугай силач, а не ловкач. Дрогба, Коста - такие в челси всегда тащили. Зачем чо то еще придумывать
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если уволят они еще низко упадут, так за увольнение
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Боаша назвал этот физрук дивиди
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Горькая правда для фонадов синей помойки (((
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Если Джейми думает, что он родственнику помог, то он глубоко ошибается.
Но скорее всего решение об увольнении уже принято, раз звучат такие заявления.
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По сути руководство просто подставило Фрэнка
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