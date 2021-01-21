Премьер-Лига. Анонс матча четверга

Садио Мане и Джеймс Тарковски В четверг, 21 января, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Бернли". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 23:00 Онлайн-трансляция

"Ливерпуль" резко затормозил, в четырех последних матчах Премьер-Лиги набрав одно очко и забив один гол. До 0:0 с "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд "красные" забивали в 42 домашних поединках чемпионата кряду. Проблемы соперника с забитыми мячами кажутся "Бернли" цветочками — сами "бордовые" отличились только девять раз в 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и это худший показатель в дивизионе. В 26 последних выездах на "Энфилд" с учетом всех соревнований "Бернли" одержал лишь одну победу.

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип возобновил полноценные тренировки после травмы приводящей мышцы бедра. Диогу Жота близок к возвращению в строй, но играть пока не готов. Виргил Ван Дейк и Джо Гомес продолжают лечиться.

Защитник "Бернли" Чарли Тэйлор надеется решить свои проблемы с задней поверхностью бедра вовремя.


Метки анонс тура, Бернли, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. wymkentski 21.01.2021 12:19 # wymkentski
    Придет Тухель, Выиграем ЛЧ и КА 100%, войдём в 4 ку

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  2. bushwacka 21.01.2021 12:15 # bushwacka
    Очередная ничья..

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