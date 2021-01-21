Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 21 января, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Бернли". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" резко затормозил, в четырех последних матчах Премьер-Лиги набрав одно очко и забив один гол. До 0:0 с "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд "красные" забивали в 42 домашних поединках чемпионата кряду. Проблемы соперника с забитыми мячами кажутся "Бернли" цветочками — сами "бордовые" отличились только девять раз в 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и это худший показатель в дивизионе. В 26 последних выездах на "Энфилд" с учетом всех соревнований "Бернли" одержал лишь одну победу.



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип возобновил полноценные тренировки после травмы приводящей мышцы бедра. Диогу Жота близок к возвращению в строй, но играть пока не готов. Виргил Ван Дейк и Джо Гомес продолжают лечиться.



Защитник "Бернли" Чарли Тэйлор надеется решить свои проблемы с задней поверхностью бедра вовремя.