Светская хроника за четверг

"Манчесте Юнайтед" сделал "смехотворное предложение" по Кристиану Эриксену. ПСЖ нацелился на Эктора Беллерина и Эрика Гарсию. Фрэнк Лэмпард в трех матчах от увольнения из "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Бавария" надеется опередить клубы Премьер-Лиги в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по аренде полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена, которое на "Сан-Сиро" высмеяли. (Daily Star)



Среди претендентов на полузащитника "Юнайтед" Джесси Лингарда значатся "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Шеффилд Юнайтед". (talkSPORT)



"Юнайтед" проявляет интерес к 18-летнему нападающему "Палмейраса" Габриэлю Верону. (Sport)



"Интер" задумывается о том, чтобы обменять своего полузащитника Кристиана Эриксена на Лукаса Торрейру, принадлежащего "Арсеналу". (Tuttosport)



Оцениваемый в 40 миллионов фунтов полузащитник "Норвича" Эмилиано Буэндиа готов повременить со своим переходом в "Арсенал" до лета. (Daily Mail)



Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет купить защитника "Арсенала" Эктора Беллерина. (Calciomercato)



ПСЖ планирует побороться за защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, который в конце сезона станет свободным агентом. (Mundo Deportivo)



"Милан" все ближе к сделке по аренде защитника "Челси" Фикайо Томори. (Gazzetta dello Sport)



"Вест Хэм" планирует улучшить предложение по нападающему "Севильи" Юссефу Эн-Несири до 32 млн. фунтов. (Daily Star)



Принадлежащий "Ювентусу" вингер Дуглас Коста заинтересовал "Вулверхэмптон". (The Telegraph)



Келечи Ихеаначо из "Лестера" и Дивок Ориги из "Ливерпуля" входят в шорт-лист "РБ Лейпциг" по укреплению позиции нападающего. (Bild)



Другое



"Челси" предпочитает не приглашать тренера-временщика посреди сезона на место Фрэнка Лэмпарда. (The Independent)



У Лэмпарда есть три матча, чтобы избежать увольнения. (The Sun)



Экс-полузащитник "Сити" Яя Туре согласился войти в тренерский штаб донецкого "Олимпика". (The Sun)



Англия — фаворит на то, чтобы принять больше матчей Евро-2020. (The Telegraph)



УЕФА может провести Евро-2020 в одной стране. (Daily Mail)



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио посетовал, что после разбитой им Lamborghini за 210 тыс. фунтов его годовая страховка на автомобиль подорожала до 20 тыс. фунтов. (Daily Mail)



Бывший игрок "Астон Виллы" Антонио Луна был приговорен к двум годам тюрьмы условно за то, что снял групповой секс и без разрешения девушки распространил видео в WhatsApp. (Daily Mirror)