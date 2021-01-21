"Юнайтед" готов отпустить Пельистри в аренду

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить своего вингера Факундо Пельистри в аренду на вторую половину этого сезона.

Напомним, Пельистри присоединился к "красным дьяволам" в один день с Эдинсоном Кавани, но, в отличие от своего звездного соотечественника, не имел возможноти проявить себя на новом месте.



Купленный у "Пеньяроля" за 7 миллионов фунтов Факундо пока сыграл лишь восемь матчей за команды "Юнайтед" U-23 и U-21, а ранее в январе переболел коронавирусом.



Теперь дебют 19-летнего уругвайца за "Юнайтед" может быть дополнительно отложен тем, что на "Олд Траффорд" прибыл Амад Диалло, который сразу присоединился к первой команде.



По информации Manchester Evening News, "дьяволы" открыты к предложениям насчет аренды Пельистри. Приоритет для лидеров Премьер-Лиги — обеспечить Факундо игровой практикой на взрослом уровне.