"Юнайтед" готов отпустить Пельистри в аренду
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить своего вингера Факундо Пельистри в аренду на вторую половину этого сезона.
Напомним, Пельистри присоединился к "красным дьяволам" в один день с Эдинсоном Кавани, но, в отличие от своего звездного соотечественника, не имел возможноти проявить себя на новом месте.
Купленный у "Пеньяроля" за 7 миллионов фунтов Факундо пока сыграл лишь восемь матчей за команды "Юнайтед" U-23 и U-21, а ранее в январе переболел коронавирусом.
Теперь дебют 19-летнего уругвайца за "Юнайтед" может быть дополнительно отложен тем, что на "Олд Траффорд" прибыл Амад Диалло, который сразу присоединился к первой команде.
По информации Manchester Evening News, "дьяволы" открыты к предложениям насчет аренды Пельистри. Приоритет для лидеров Премьер-Лиги — обеспечить Факундо игровой практикой на взрослом уровне.
21.01.2021 10:00
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