Де Брюйне получил мышечную травму

Кевин Де Брюйне Победа 2:0 над "Астон Виллой" в среду вечером была омрачена для "Манчестер Сити" травмой ведущего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Накануне "горожане" одержали свою шестую победу подряд в Премьер-Лиге, однако без ложки дегтя не обошлось.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола еще до перерыва заменил правого защитника Кайла Уолкера, а на 59-й минуте вынужденно снял с игры Де Брюйне.

Кевин испытывал явный дискомфорт в задней поверхности бедра, направившись с поля прямиком в подтрибунный тоннель. Теперь обоими игроками занимаются медики.

"Я еще не разговаривал с доктором. Раз Кайл сам просит о замене, значит что-то случилось. Надеюсь, это лишь ушиб".

"Кевин держался за свою ногу рукой, поэтому у меня есть ощущение, что это мышечное повреждение. Это нормально при таком количестве матчей", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Поиск: