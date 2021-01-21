Де Брюйне получил мышечную травму

Победа 2:0 над "Астон Виллой" в среду вечером была омрачена для "Манчестер Сити" травмой ведущего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Накануне "горожане" одержали свою шестую победу подряд в Премьер-Лиге, однако без ложки дегтя не обошлось.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола еще до перерыва заменил правого защитника Кайла Уолкера, а на 59-й минуте вынужденно снял с игры Де Брюйне.



Кевин испытывал явный дискомфорт в задней поверхности бедра, направившись с поля прямиком в подтрибунный тоннель. Теперь обоими игроками занимаются медики.



"Я еще не разговаривал с доктором. Раз Кайл сам просит о замене, значит что-то случилось. Надеюсь, это лишь ушиб".



"Кевин держался за свою ногу рукой, поэтому у меня есть ощущение, что это мышечное повреждение. Это нормально при таком количестве матчей", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".