Клопп не знает, когда вернется Ван Дейк

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему не берется сказать, вернется ли защитник Виргил Ван Дейк к выступлениям за клуб до конца сезона.

Когда в октябре Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена и затем перенес операцию, ему прочили до 10 месяцев отсутствия.



Виргил поставил под сомнение этот прогноз, когда на прошлой неделе был замечен работающим с мячом на тренировочном поле.



Однако Клопп не хочет вселять ложные надежды и не может обещать, что 29-летний голландец еще сыграет в этом сезоне.



"Я не знаю, что возможно, а что нет. Не думаю, что я подходящий человек для такого рода суждений".



"Он выглядит очень хорошо, и я разговаривал с ним этим утром. Он в хорошем настроении, так что все выглядит очень многообещающе. Однако я не знаю, когда он вернется. Ясно лишь то, что предстоит преодолеть еще много стадий".



"Я сам перенес подобную травму, но с учетом современной медицины и того, как долго уже длится его реабилитация, он выглядит очень многообещающе. Это все, что я могу сказать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.