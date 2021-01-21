Сульшер: "Погба умеет все"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил своего полузащитника Поля Погба после победы 1:2 над "Фулхэмом".

Резко прибавив в последние недели, Погба затмил по игре даже самого Бруну Фернандеша. Поль взял на себя роль первой скрипки команды, выходя в старте на все пять последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.

В этих пяти матчах Поль забил два гола, в том числе победный против "Фулхэма" в среду вечером. Такое преображение Сульшер объясняет тем, что француз, наконец, набрал игровую форму.

"Поль наслаждается своей игрой, он очень счастлив душой, он в очень хорошей физической форме, а о его таланте мы знали всегда. В свое время я забил парочку достойных голов с левой ноги, но они были не настолько хороши — с 23 метров в дальний верхний угол. Отличный гол".

"Мы всегда говорили, что Поль Погба умеет все. Он может играть на фланге и в центре полузащиты, он может создавать моменты и забивать голы. Он действительно прибавил. Ключом стало его возвращение в игровую форму. Сегодня он играл в центре поля и был так погружен в игру, вступая в единоборства, а также забив свой гол", — цитирует Сульшера The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига, Сульшер, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 07:00

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  1. halamadrid94 21.01.2021 08:23 # halamadrid94
    Ему надо избавляться от Жирного работника пиццерии - тогда все будет как по маслу. Вон, Лукаку жжет в Италии.

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