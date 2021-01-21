Сульшер: "Погба умеет все"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил своего полузащитника Поля Погба после победы 1:2 над "Фулхэмом".
Резко прибавив в последние недели, Погба затмил по игре даже самого Бруну Фернандеша. Поль взял на себя роль первой скрипки команды, выходя в старте на все пять последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.
В этих пяти матчах Поль забил два гола, в том числе победный против "Фулхэма" в среду вечером. Такое преображение Сульшер объясняет тем, что француз, наконец, набрал игровую форму.
"Поль наслаждается своей игрой, он очень счастлив душой, он в очень хорошей физической форме, а о его таланте мы знали всегда. В свое время я забил парочку достойных голов с левой ноги, но они были не настолько хороши — с 23 метров в дальний верхний угол. Отличный гол".
"Мы всегда говорили, что Поль Погба умеет все. Он может играть на фланге и в центре полузащиты, он может создавать моменты и забивать голы. Он действительно прибавил. Ключом стало его возвращение в игровую форму. Сегодня он играл в центре поля и был так погружен в игру, вступая в единоборства, а также забив свой гол", — цитирует Сульшера The Guardian.
21.01.2021 07:00
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Ему надо избавляться от Жирного работника пиццерии - тогда все будет как по маслу. Вон, Лукаку жжет в Италии.
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