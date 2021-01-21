Лэмпард на грани увольнения из "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард лишится своей работы, если срочно не улучшит игру и результаты команды.
Давление на Лэмпарда достигло своего максимума после поражения 2:0 от "Лестера" во вторник вечером. "Челси" проиграл пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и опустился уже на восьмое место.
Лэмпард продолжает твердить, что его молодая команда все еще нащупывает свою игру и находится в "переходном периоде", однако Sky Sports утверждает, что терпение клуба на исходе.
Боссов "Челси" удручают не только результаты с игрой, но и неспособность Лэмпарда найти правильное применение своим дорогостоящим новичкам, за которых "синие" заплатили более 200 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.
Сообщается, что определяющими для Фрэнка будут матчи против "Лутона" в Кубке Англии, а также против "Вулверхэмптона", "Бернли" и "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.
The Athletic и The Guardian добавляют, что постоянный сменщик Лэмпарда, если Фрэнка все-таки уволят, вероятно, будет немецкоговорящим, учитывая то, какие огромные деньги были потрачены на Кая Хаверца и Тимо Вернера.
Томас Тухель, Ральф Рангник, Ральф Хазенхюттль, Юлиан Нагельсманн, — кто-нибудь из них вполне может получить приглашение со "Стэмфорд Бридж" в ближайшее время или в конце сезона.
21.01.2021 06:00
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типикал членсоиды накупят шлака и не знают потом что с этим делать, жалко тренеров которые окунаются в эту помойку и портят своё реноме
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