Лэмпард на грани увольнения из "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард лишится своей работы, если срочно не улучшит игру и результаты команды.

Давление на Лэмпарда достигло своего максимума после поражения 2:0 от "Лестера" во вторник вечером. "Челси" проиграл пять из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и опустился уже на восьмое место.



Лэмпард продолжает твердить, что его молодая команда все еще нащупывает свою игру и находится в "переходном периоде", однако Sky Sports утверждает, что терпение клуба на исходе.



Боссов "Челси" удручают не только результаты с игрой, но и неспособность Лэмпарда найти правильное применение своим дорогостоящим новичкам, за которых "синие" заплатили более 200 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.



Сообщается, что определяющими для Фрэнка будут матчи против "Лутона" в Кубке Англии, а также против "Вулверхэмптона", "Бернли" и "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.



The Athletic и The Guardian добавляют, что постоянный сменщик Лэмпарда, если Фрэнка все-таки уволят, вероятно, будет немецкоговорящим, учитывая то, какие огромные деньги были потрачены на Кая Хаверца и Тимо Вернера.



Томас Тухель, Ральф Рангник, Ральф Хазенхюттль, Юлиан Нагельсманн, — кто-нибудь из них вполне может получить приглашение со "Стэмфорд Бридж" в ближайшее время или в конце сезона.