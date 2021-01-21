МЮ отыгрался против "Фулхэма" и вернулся на первое место
Гол внезапно преобразившегося в последнее время Поля Погба позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Фулхэма" и вернуться на вершину Премьер-Лиги — 1:2.
По сравнению с минимальным поражением от "Челси" из стартового состава "дачников" пропали дисквалифицированные Бобби Декордова-Рид и Энтони Робинсон, которых заменили Рубен Лофтус-Чик и Джо Брайан.
У "красных дьяволов" Эрик Байи заменил Виктора Линделефа, а Эдинсон Кавани — Маркуса Рэшфорда.
"Фулхэм" бодро начал матч, неожиданно и быстро открыв счет. Уже на пятой минуте Андре-Франк Замбо-Ангисса сделал заброс вперед почти от центральной линии, а позабытый защитниками Адемола Лукман ворвался в штрафную по правому краю и сильно пробил мимо Давида Де Хеа — 1:0.
"Юнайтед" взял паузу и впервые ответил только на 21-й минуте — но результативно. Дальний удар Бруну Фернандеша пришелся в штангу, однако атака гостей продолжилась, и Кавани сыграл на добивании после неудачно отраженного голкипером прострела с фланга — 1:1.
В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру, но их атакам не хватало остроты, чтобы забить второй гол. "Дачники" сохранили ничейный счет к перерыву.
Во втором тайме хозяева полностью ушли в режим удержания, однако соперник своего все-таки добился. На 65-й минуте Поль Погба сместился вдоль линии штрафной и нанес удар в дальний угол ворот — 1:2.
Вскоре Кавани упустил возможность оформить дубль и досрочно снять интригу, однако расплаты за это не последовало — попытки "Фулхэма" сравнять счет были неубедительны.
"Юнайтед" очень достойно отреагировал на пропущенный в самом начале матча гол и в дальнейшем контролировал игру, не позволив усомниться в своей победе.
"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
21.01.2021 01:15
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Последние комментарии:
не понимаю честно почему в старте бегает кислый Марсъяль, а Ван де Бек полирует лавку
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Да что ж такое, не успели шитюки высунуть голову из под шконки, как по их бестолковкам тут же настучали и загнали обратно.
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Молодцы конечно
Отчасти реабилитировались после потери очков с ливером
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1 Манчестер Юнайтед 19 40
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А где все членсийцы и пидр-долбоёб суперхуэц? Чё с еблом тупицы, прокомментируйте безупречную победу МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, пожалуйста.
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С победой.
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Колбасники на 1-м с 5-ю очками отрыва:
- да пофиг кто как сыграет, главное свои очки брать.
Колбасники на 4-м месте:
- Вилла забей! Нет? Бл, 0-2
Через два часа:
- Фулхэм забей!!!! Нет?? Бл, 1-2
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Оле постоянно тянет с заменами. Гринвуда вообще можно было убирать еще после первого тайма. Абсолютно ничем не запомнился. В целом против 18-ой команды можно было и поувереннее сыграть в атаке. Но три очка не пахнут. До марта из непростых соперников в чемпе у МЮ разве что "Эвертон" с "Соттоном". Есть все шансы закрепиться на первом месте до игры с "Сити".
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Вот это заслуженная победа, не бросили играть после пропущенного гола, сразу отреагировали и доиграли до нужного результата.
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ИМПЕРАТОРЫ!
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скам молорики
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