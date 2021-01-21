МЮ отыгрался против "Фулхэма" и вернулся на первое место

Гол внезапно преобразившегося в последнее время Поля Погба позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Фулхэма" и вернуться на вершину Премьер-Лиги — 1:2.

По сравнению с минимальным поражением от "Челси" из стартового состава "дачников" пропали дисквалифицированные Бобби Декордова-Рид и Энтони Робинсон, которых заменили Рубен Лофтус-Чик и Джо Брайан.



У "красных дьяволов" Эрик Байи заменил Виктора Линделефа, а Эдинсон Кавани — Маркуса Рэшфорда.



"Фулхэм" бодро начал матч, неожиданно и быстро открыв счет. Уже на пятой минуте Андре-Франк Замбо-Ангисса сделал заброс вперед почти от центральной линии, а позабытый защитниками Адемола Лукман ворвался в штрафную по правому краю и сильно пробил мимо Давида Де Хеа — 1:0.



"Юнайтед" взял паузу и впервые ответил только на 21-й минуте — но результативно. Дальний удар Бруну Фернандеша пришелся в штангу, однако атака гостей продолжилась, и Кавани сыграл на добивании после неудачно отраженного голкипером прострела с фланга — 1:1.



В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру, но их атакам не хватало остроты, чтобы забить второй гол. "Дачники" сохранили ничейный счет к перерыву.



Во втором тайме хозяева полностью ушли в режим удержания, однако соперник своего все-таки добился. На 65-й минуте Поль Погба сместился вдоль линии штрафной и нанес удар в дальний угол ворот — 1:2.



Вскоре Кавани упустил возможность оформить дубль и досрочно снять интригу, однако расплаты за это не последовало — попытки "Фулхэма" сравнять счет были неубедительны.



"Юнайтед" очень достойно отреагировал на пропущенный в самом начале матча гол и в дальнейшем контролировал игру, не позволив усомниться в своей победе.



"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче