"Вулверхэмптон" согласовал аренду Виллиана Жозе

"Вулверхэмптон" достиг договоренности насчет перехода нападающего "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе.

По информации Sky Sports, клуб с "Молинью" возьмет 29-летнего бразильца в аренду до конца сезона, а также получит опцию последующего выкупа.



В данный момент Жозе ожидает разрешения на работу в Англии и сможет присоединиться к команде Нуну Эшпириту Санту только на следующей неделе.



Приглашение Виллиана поможет "волкам" легче перенести потерю Рауля Хименеса, который все еще восстанавливается после травмы головы и голов которого очень не хватает команде.



Жозе забивал по 10 голов в каждом из четырех предыдущих сезонов Ла Лиги, в этой кампании отличившись трижды в 13 матчах испанского чемпионата.



Добавим, прошлым летом Виллиан был на радаре у "Тоттенхэма". Также экс-игрока "Реала" сватали в "Атлетико".