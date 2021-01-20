"Сити" дожал "Астон Виллу"

Бернарду Силва "Манчестер Сити" смог вырвать победу в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" благодаря двум поздним голам — 2:0.

Относительно воскресной победы 4:0 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Это Жоау Канселу, Родри и Фил Фоден появились вместо Александра Зинченко, Фернандиньо и Габриэля Жезуса.

У "вилланов", которые до этого вечера не играли почти три недели, лишь выздоровевший Росс Баркли поменял Анвара Эль-Гази.

Матч начался по ожидаемому сценарию. Гости ушли в оборону, а хозяева забрали мяч, принялись комбинировать и пристреливаться.

Уже на четвертой минуте мяч едва не оказался в воротах "Виллы", но Эмилиано Мартинес отразил удар Бернарду Силвы в упор. Сыграть на добивании никому не позволил Тайрон Мингс.

До перерыва "Сити" лишь еще дважды потревожил Мартинеса, но ничего серьезного. Плюс более 10 ударов получились неточными. Гости сделали несколько вылазок, самая запоминающаяся из которых завершилась выстрелом Росса Баркли с линии штрафной — Эдерсон без проблем забрал мяч.

Во втором тайме "горожане" только усилили свой натиск, но Мартинес и его защитники сражались, не щадя себя. Мяч упорно не шел в ворота. Кроме того, на 54-й минуте "вилланов" выручила перекладина после удара Канселу.

"Вилла" отвечала редко, но довольно метко, несколько раз заставив голкипера хозяев Эдерсона вступить в игру.

И все-таки гости дрогнули. На 79-й минуте Силва, оказавшись в окружении четырех соперников на подступах к штрафной, все же изловчился и пробил — 1:0.

"Вилла" была нокаутирована, и "Сити" использовал это, чтобы забить второй гол. На 89-й минуте удар вышедшего на замену Жезуса головой был остановлен рукой, и Илкай Гюндоган четко реализовал пенальти — 2:0.

"Вилла" показала себя крепким орешком, не только хорошо обороняясь, но и остро контратакуя. Однако "Сити" был лучше и оказался вознагражден за свою настойчивость.

"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 22:55

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  1. superperez101 20.01.2021 23:23 # superperez101
    Что с ебалом, скамошушера
    Сосать!

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  2. mancityman 20.01.2021 23:22 # mancityman
    Пхахахахахахахахахахвхвхвхвхвхвхвхвхвххвхвхвхчхчхчхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвха

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  3. stranger 20.01.2021 23:22 # stranger
    Первый гол нельзя было засчитывать

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  4. megamind13 20.01.2021 23:19 # megamind13
    Мс уже на 4 очка Ливер опережает, Клопп точно вахуе сидит.

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  5. ilovemanutd 20.01.2021 23:16 # ilovemanutd
    Збс, на Сетанте показывают гомоеблю вместо футбола.

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  6. kagawa013 20.01.2021 23:12 # kagawa013
    чуваки киньте ссылку на МЮ плиз

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  7. dimkocity 20.01.2021 23:07 # dimkocity
    Получается ,КОРОЛИ!

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  8. sausage 20.01.2021 23:05 # sausage
    Оле слишком атакующий состав выставил и в то же время Рэшфорда решил поберечь. По сути один Фред в опорке у куча атакующих игроков. Смахивает на недооценку соперника.

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  9. mafia 20.01.2021 23:04 # mafia
    да пох ваще
    а че все о путине молчат и навальном
    фапля что с тобой

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  10. liverpo0ol 20.01.2021 23:03 # liverpo0ol
    КОРОЛИ!!!

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  11. manutd-20champ 20.01.2021 23:02 # manutd-20champ
    Мосс самый хуевый судейка всея АПЛ, ну и лысый ротатор поработал.

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  12. mancityman 20.01.2021 23:01 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  13. griezmann 20.01.2021 23:00 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  14. reams 20.01.2021 23:00 # reams
    по-королевски разобрались с АВ

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  15. mancityman 20.01.2021 22:57 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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