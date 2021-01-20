"Сити" дожал "Астон Виллу"

"Манчестер Сити" смог вырвать победу в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" благодаря двум поздним голам — 2:0.

Относительно воскресной победы 4:0 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Это Жоау Канселу, Родри и Фил Фоден появились вместо Александра Зинченко, Фернандиньо и Габриэля Жезуса.



У "вилланов", которые до этого вечера не играли почти три недели, лишь выздоровевший Росс Баркли поменял Анвара Эль-Гази.



Матч начался по ожидаемому сценарию. Гости ушли в оборону, а хозяева забрали мяч, принялись комбинировать и пристреливаться.



Уже на четвертой минуте мяч едва не оказался в воротах "Виллы", но Эмилиано Мартинес отразил удар Бернарду Силвы в упор. Сыграть на добивании никому не позволил Тайрон Мингс.



До перерыва "Сити" лишь еще дважды потревожил Мартинеса, но ничего серьезного. Плюс более 10 ударов получились неточными. Гости сделали несколько вылазок, самая запоминающаяся из которых завершилась выстрелом Росса Баркли с линии штрафной — Эдерсон без проблем забрал мяч.



Во втором тайме "горожане" только усилили свой натиск, но Мартинес и его защитники сражались, не щадя себя. Мяч упорно не шел в ворота. Кроме того, на 54-й минуте "вилланов" выручила перекладина после удара Канселу.



"Вилла" отвечала редко, но довольно метко, несколько раз заставив голкипера хозяев Эдерсона вступить в игру.



И все-таки гости дрогнули. На 79-й минуте Силва, оказавшись в окружении четырех соперников на подступах к штрафной, все же изловчился и пробил — 1:0.



"Вилла" была нокаутирована, и "Сити" использовал это, чтобы забить второй гол. На 89-й минуте удар вышедшего на замену Жезуса головой был остановлен рукой, и Илкай Гюндоган четко реализовал пенальти — 2:0.



"Вилла" показала себя крепким орешком, не только хорошо обороняясь, но и остро контратакуя. Однако "Сити" был лучше и оказался вознагражден за свою настойчивость.



"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче