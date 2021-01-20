"Арсенал" сделал запрос насчет Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" обратился к "Реалу" насчет атакующего полузащитника Мартина Эдегора.

В 2015 году Эдегор переходил в "Реал" с репутацией одного из ярчайших талантов в Европе, однако реализовать свой потенциал в Мадриде ему не удалось. Три аренды тоже не сильно помогли Мартину.

Сыграв только девять матчей в этом сезоне, Эдегор попросил "Реал" отпустить его в аренду за практикой. И теперь "Арсенал" пытается этим воспользоваться, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что "Реал" не будет стоять на пути у Мартина, однако "канонирам" нужно опередить другие заинтересованные в 22-летнем норвежце клубы, включая еще одного представителя Премьер-Лиги.

Добавим, что в данный момент "Арсенал" также арендует у "Реала" полузащитника Дани Себальоса.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. irbis85 20.01.2021 22:46 # irbis85
    Денис Суарес номер два

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  2. unclearness 20.01.2021 22:42 # unclearness
    хз чё за фрукт

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  3. saladdin81 20.01.2021 22:06 # saladdin81
    Может Эдегора?

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