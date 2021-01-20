"Арсенал" сделал запрос насчет Эдегора

"Арсенал" обратился к "Реалу" насчет атакующего полузащитника Мартина Эдегора.

В 2015 году Эдегор переходил в "Реал" с репутацией одного из ярчайших талантов в Европе, однако реализовать свой потенциал в Мадриде ему не удалось. Три аренды тоже не сильно помогли Мартину.



Сыграв только девять матчей в этом сезоне, Эдегор попросил "Реал" отпустить его в аренду за практикой. И теперь "Арсенал" пытается этим воспользоваться, сообщает Sky Sports.



Ожидается, что "Реал" не будет стоять на пути у Мартина, однако "канонирам" нужно опередить другие заинтересованные в 22-летнем норвежце клубы, включая еще одного представителя Премьер-Лиги.



Добавим, что в данный момент "Арсенал" также арендует у "Реала" полузащитника Дани Себальоса.