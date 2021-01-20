"Юнайтед" пока не принял решение насчет Маты

"Манчестер Юнайтед" пока не принял решение, будет ли полузащитник Хуан Мата отпущен из клуба по окончании этого сезона.

Мата отметился только шестью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне и сейчас уже вступил в заключительные полгода по своему контракту.



"Красным дьяволам" принадлежит опция продления контракта с 32-летним испанцам, но клуб не спешит ей пользоваться, в отличие от Джесси Лингарда, чье соглашение недавно было пролонгировано на 12 месяцев.



"Каждый раз мне сложно оставлять Хуана вне стартового состава. Ты знаешь, что он обладает мастерством. Когда он играет, то забивает голы. Он был полезен в этом сезоне. Но, опять же, у нас есть другие игроки на его роль. Мейсон (Гринвуд) был хорош на этой позиции, а сейчас здесь хорошо играет Поль (Погба)".



"Хуан положительно влияет на коллектив. Он один из тех, с кем я постоянно разговариваю, и мне сложно оставлять его вне игры, но, к сожалению, такова ситуация в данный момент. Пока решение не принято", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.