Ловрен: "Ливерпуль" по мне скучает больше, чем я по нему"

Юрген Клопп и Деян Ловрен Защитник "Зенита" Деян Ловрен чувствует, что "Ливерпуль" пожалел о его продаже в летнее трансферное окно.

В июле "Ливерпуль" продал Ловрена в "Зенит" за 11 миллионов фунтов, при этом главный тренер "красных" Юрген Клопп не стал никого приглашать на место ушедшего игрока.

Вскоре после начала сезона с тяжелыми повреждениями выбыли Виргил Ван Дейк и Джо Гомес, вдобавок время от времени травмирован Жоэль Матип, из-за чего Клопп вынужден латать дыру в центре обороны молодежью или полузащитниками.

Сам Деян о своем решении покинуть мерсисайдский клуб не жалеет, но чувствует, что на "Энфилде" другое мнение на этот счет.

"Нет, я не жалею. Мое решение летом было твердым — уйти из "Ливерпуля", и я не оглядываюсь назад. Я расстраивался в прошлом сезоне, когда не играл, а сейчас все иначе".

"Думаю, "Ливерпуль" по мне больше скучает, чем я по нему. И Юрген Клопп знает это, ведь мы общаемся. Он писал недавно: "Мы скучаем по тебе", — поведал Ловрен "Спорт-Экспрессу".


Метки Зенит, Ливепуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 20:00

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  1. girasimus 20.01.2021 20:17 # girasimus
    Так то да, Хендо, который необходим в центре, теперь в обороне.

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  2. arhangel777 20.01.2021 20:06 # arhangel777
    Топарь жуткий!

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  3. edgarkuznetsov 20.01.2021 20:03 # edgarkuznetsov
    Ща бы по привозиле скучать )

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