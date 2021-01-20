Ловрен: "Ливерпуль" по мне скучает больше, чем я по нему"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен чувствует, что "Ливерпуль" пожалел о его продаже в летнее трансферное окно.

В июле "Ливерпуль" продал Ловрена в "Зенит" за 11 миллионов фунтов, при этом главный тренер "красных" Юрген Клопп не стал никого приглашать на место ушедшего игрока.



Вскоре после начала сезона с тяжелыми повреждениями выбыли Виргил Ван Дейк и Джо Гомес, вдобавок время от времени травмирован Жоэль Матип, из-за чего Клопп вынужден латать дыру в центре обороны молодежью или полузащитниками.



Сам Деян о своем решении покинуть мерсисайдский клуб не жалеет, но чувствует, что на "Энфилде" другое мнение на этот счет.



"Нет, я не жалею. Мое решение летом было твердым — уйти из "Ливерпуля", и я не оглядываюсь назад. Я расстраивался в прошлом сезоне, когда не играл, а сейчас все иначе".



"Думаю, "Ливерпуль" по мне больше скучает, чем я по нему. И Юрген Клопп знает это, ведь мы общаемся. Он писал недавно: "Мы скучаем по тебе", — поведал Ловрен "Спорт-Экспрессу".