Клубы Премьер-Лиги одобрили замены по сотрясению

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за введение дополнительных замен, связанных с сотрясениями.

В прошлом месяце Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) выдал свою рекомендацию насчет дополнительных замен в случае травм головы, даже если все стандартные замены в матче уже использованы.



На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в среду это нововведение было одобрено, однако конкретная дата начала соответствующих испытаний пока не определена, отмечает BBC.



Когда это нововведение вступит в силу, каждая команда сможет производить до двух дополнительных замен в случае сотрясения или подозрения на сотрясение.



Чтобы играющие команды не оказались в неравных условиях, соперник тоже получит возможность произвести дополнительную замену.