Клопп: "Это не катастрофа"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не прибавила относительно прошлого сезона, однако он не считает эту ситуацию катастрофой.
"Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, а в трех последних даже не смог забить, прямо сейчас занимая только четвертую позицию в таблице.
В прессе уже заговорили, что "красным" нужна перестройка, но Клопп не видит здесь системного кризиса.
"У команд случаются провалы здесь и там. Я на 100 процентов понимаю, что об этом нужно постоянно говорить. Но нам не изменить это за минуту".
"Кому-нибудь нужно сохранять спокойствие в этой ситуации. Это не катастрофа, это не идеальная ситуация. Мы стараемся быть как можно лучше. Против "Манчестер Юнайтед" я увидел много хороших сигналов".
"Парни и сами знают, что голы даются им с трудом, поэтому нам нужно поработать над этим. Ты должен оставаться спокойным и голодным, принимая хорошие решения. Тогда ситуация изменится. Наступит момент, когда мы снова забьем".
"Это футбол. Нельзя сказать, что это нечто новое для футбола. Другие команды изучили нас в прошлом году, и защита титула дается нам тяжело".
"Мы должны лучше использовать свои моменты, лучше бить по мячу или лучше отдавать завершающий пас".
"Кажется, кто-то сказал, что мне нужно перестроить эту команду. Сейчас в мире сложилась безумная ситуация, и не только из-за пандемии. Больше ни у кого нет времени. У тебя есть время, только если ты совершаешь шаги вперед".
"Мы знаем, что не совершили шагов вперед относительно прошлого сезона. Но мы можем это изменить, лишь играя, а не разговаривая", — цитирует Клоппа Daily Mail.
20.01.2021 18:00
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Последние комментарии:
голы сейчас, конечно, с трудом даются, но это сиюминутная проблема, надо оценивать ситуацию в целом, а по фактам ливерпуль - самая забивающая команда апл, даже несмотря на неудачные последние матчи. прицел сбился у игроков, но скоро все вернется на свои места, концовка сезона будет интересной
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похуй
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Отсутствием красноречия очкарик никогда не страдал. Главное побольше воды.
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Кажется что иначе...
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