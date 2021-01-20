Ван Дейк, Де Брюйне и Тиаго вошли в символическую сборную УЕФА

Трое игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную 2020 года по версии УЕФА.

Состав этой символической сборной определяли поклонники футбола. Почти 6 миллионов фанатов поучаствовали в голосовании на веб-сайте УЕФА.



Посредством этого голосования в команду были отобраны защитник Виргил Ван Дейк, который выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу в минувшем году, и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который повторил рекорд Премьер-Лиги всех времен по количеству результативных передач за сезон.



Также в символической сборной оказался полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара, но попал он туда, конечно, за свои успехи в "Баварии", вместе с которой выиграл Лигу Чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне.



