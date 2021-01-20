Ван Дейк, Де Брюйне и Тиаго вошли в символическую сборную УЕФА

Виргил Ван Дейк и Кевин Де Брюйне Трое игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную 2020 года по версии УЕФА.

Состав этой символической сборной определяли поклонники футбола. Почти 6 миллионов фанатов поучаствовали в голосовании на веб-сайте УЕФА.

Посредством этого голосования в команду были отобраны защитник Виргил Ван Дейк, который выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу в минувшем году, и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который повторил рекорд Премьер-Лиги всех времен по количеству результативных передач за сезон.

Также в символической сборной оказался полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара, но попал он туда, конечно, за свои успехи в "Баварии", вместе с которой выиграл Лигу Чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне.

Символическая сборная 2020 года по версии УЕФА


Метки УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 17:00

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  1. royal-arsenal 20.01.2021 17:12 # royal-arsenal
    Где Сака?

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  2. frisby 20.01.2021 17:09 # frisby
    а вот и самый честный рейтинг ибо - Состав этой символической сборной определяли поклонники футбола. Почти 6 миллионов фанатов поучаствовали в голосовании на веб-сайте УЕФА.

    и в нем ни одного игрока памойки или щолсбери - о которых так любят кукарекать их фанады. в сборной те кто выигрывает трофеи и является топ игроком.

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