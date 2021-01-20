"Арсенал" разорвал контракт с Сократисом

Сократис Папастатопулос "Арсенал отпускает Сократиса Папастатопулоса на все четыре стороны, разорвав контракт с греческим защитником.

В июле 2018 Сократис был приобретен у дортмундской "Боруссии" за 17.6 млн. фунтов, выиграв Кубок Англии и добравшись до финала Лиги Европы вместе с "канонирами".

Однако в этом сезоне Папастатопулос не сыграл ни матча за команду Микеля Артеты и после полугода без футбола решил не дожидаться истечения своего контракта в июне.

Ранее в этом месяце лондонский клуб пытался продать Сократиса, но безуспешно. Теперь 32-летний грек покидает "Эмирейтс" свободным агентом, что будет официально подтверждено позже в среду, сообщает Football.London в эксклюзивном материале.


Метки Арсенал, контракты, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 16:00

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  1. halamadrid94 20.01.2021 16:36 # halamadrid94
    Лучший ЦЗ из имевшихся у Артеты. Наверное, какой-то конфликт с тренером, как у Сахо с Клоппом. Иначе не объяснить. Удачи в новом клубе.

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  2. chelsea88 20.01.2021 16:19 # chelsea88
    Но уже не отмоется никогда от такого позора. Играть (а болеть за эту xyeту тем более) более чем зашквар.

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  3. mrork 20.01.2021 16:03 # mrork
    Это просто друган Озила

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