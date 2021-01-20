Хаманн считает, что Тиаго не подходит "Ливерпулю"

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что полузащитник Тиаго Алькантара переоценен и не подходит для "красных".

На Алькантару возлагали большие надежды, когда он переходил из "Баварии" в летнее трансферное окно, однако из-за проблем со здоровьем Тиаго только сейчас начал регулярно играть за команду Юргена Клоппа.



Одновременно с этим у "Ливерпуля" появились проблемы с голами — "красные" не забивают уже три матча Премьер-Лиги кряду. Совпадение? Хаманн так не думает.



"Если ты забиваешь один гол в четырех матчах, значит есть проблема".



"Проблемой в последних матчах был переход в атаку. Фабиньо великолепен в обороне, но его не хватает в полузащите, где он придает команде баланс и наделяет других полузащитников и нападающих лицензией ходить вперед и играть в свое удовольствие".



"Люди много говорили о трансфере Тиаго, но пара человек отметили, что он замедляет игру и не совсем играет в стиле "Ливерпуля".



"В последние пару лет "Ливерпуль" отличался трудолюбивыми полузащитниками, которые техничны, но не настолько, как Тиаго. Они скорейшим образом доставляли мяч до Мане и Салаха, а когда эти парни получают мяч рано на флангах и затем начинают движение на соперников, их очень сложно остановить, если не невозможно".



"Что касается Тиаго... Насчет него было так много шумихи, но он почти не играл. Он провел два матча. Он вышел на замену против "Челси" и сделал больше всех передач во втором тайме, но "Челси" был вдесятером. Затем он вышел на заключительные 25 минут против "Ньюкасла", который был уже мертв, и все почему-то восхищались им".



"Он хороший и техничный игрок, но в Мюнхене он никогда не считался твердым игроком основы. Поэтому я был бы очень осторожен с Тиаго".



"Он играет в другом стиле. Ему нравится играть при владении мячом, но "Ливерпуль" всегда был хорош не при владении мячом, а при быстром переходе в атаку. Он другого рода игрок".



"Поэтому будет очень интересно посмотреть, как изменится динамика команды теперь, когда он стал играть чаще", — сообщил Хаманн talkSPORT.