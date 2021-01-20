Невилл советует Руни брать пример с Симеоне

Несостоявшийся тренер Гари Невилл дал несколько советов Уэйну Руни, вступившему в должность постоянного наставника "Дерби".

На пошлой неделе 35-летний Руни был утвержден главным тренером "Дерби", заключив контракт до 2023 года и одновременно завершив игровую карьеру.



Невилл, которому неудачный опыт в "Валенсии" отбил всякое желание тренировать, призывает своего бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" брать пример с Диего Симеоне из "Атлетико", передавая свой характер команде.



"Я бы сказал Уэйну несколько вещей. Я бы сказал ему: относись к этой работе словно к своей последней а не первой. Я бы сказал: не будь наивным, хотя это сложно в твоей первой работе. Когда я взялся за свою первую работу в Валенсии", то думал, что все красиво и идеально".



"Ты не можешь думать: Мы будем играть в красивый футбол и делать то и это". Ты с самого начала должен относиться к своей работе как к битве за свою жизнь. Я бы сказал: убедись, что тебя окружают правильные люди, люди с опытом, которые предвидят ловушки и препятствия, ожидающие тебя впереди".



"Важно, чтобы эта работа была правильной для него, и у меня есть ощущение, что "Дерби" — тот клуб, который дает тренерам шанс. Они выглядят подходящим клубом, где он сможет учиться и где давление не так велико по сравнению с Премьер-Лигой. Конечно, ему также нужно немного удачи".



"Ему всегда было суждено стать тренером, и он всегда хотел тренировать. Думаю, выпуск нашей передачи Monday Night Football с его участием был одним из лучших. Его познания были видны невооруженным глазом".



"Я просто надеюсь, что его команды будут обладать характером Уэйна Руни — молодого Уэйна Руни, а не того, который стал старше и мягче. Надеюсь он будет походить на Диего Симеоне. Таким он был как игрок в молодости. Его команда должна быть агрессивна и безжалостна".



"С этим связано одно из моих наибольших сожалений, когда я думаю о себе. Ты пытаешься быть кем-то другим, кем не являешься. Моя команда должна была быть назойливой, устрашающей и неприятной. Я должен был строить команду вокруг этих вещей, но был слишком занят центральными защитниками".



"Я бы сказал: будь собой. Он уличный боец и должен таким оставаться. У него было это в своей игре и должно быть в его команде. Надеюсь, его команды будут отражать его как игрока в его лучший период", — сообщил Невилл Sky Sports.