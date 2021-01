Светская хроника за среду

"Реал" и "Интер" хотят Донни Ван де Бека. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" претендуют на Адаму Траоре. Футбольный трансфер был впервые оплачен биткоинами. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" и "Интер" хотят полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека. (Daily Express)



"Юнайтед" готов заплатить 11 миллионов фунтов за 21-летнего защитника "Ланса" Факундо Медину. (La Voix du Nord)



"Манчестер Сити" сохраняет опцию выкупа полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса за 27.5 млн. фунтов, но не планирует ей пользоваться. (Birmingham Mail)



"Ливерпуль" и "Сити" хотят купить вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре в этом месяце. (Sport)



"Ливерпуль" не потерял надежду заполучить защитника "Баварии" Давида Алабу. (Sport1)



"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к полузащитнику "Интера" Николо Барелле. (Calciomercato)



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс находится на радаре у "Тоттенхэма". (Eurosport.co.uk)



Завышенные требования "Тоттенхэма" могут помешать переходу полузащитника Деле Алли в ПСЖ на правах аренды. (Goal)



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз привлек интерес "Трабзонспора". (Daily Mail)



"Монпелье" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке нападающего Гаэтана Лаборда. (The Guardian)



"Вест Хэм" едва ли кого-нибудь купит в январе. (Evening Standard)



Нападающий "Майнца" Жан-Филипп Матета прибыл в "Кристал Пэлас" на медобследование. (Sky Sports)



Другое



В случае увольнения Фрэнка Лэмпарда "Челси" попытается назначить главным тренером опытного специалиста. (The Athletic)



Экс-наставник "Вест Бромвича" Даррен Мур может возглавить "Шеффилд Уэнсдей". (Daily Mail)



Количество положительных результатов на коронавирус в Футбольной Лиге снизилось за неделю со 123 до 32. (BBC)



Боссы УЕФА получили гарантии от Великобритании насчет программы вакцинации и теперь хотят перенести финальные матчи Чемпионата Европы на "Уэмбли". (The Times)



Рефери, обслуживающим матчи в Премьер-Лиге и Кубке Лиге, было сказано докладывать о тренерах, которые злоупотребляют заменами по сотрясению. (The Times)



Ассоциация профессиональных футболистов попросила игроков докладывать, как много те работают с мячом головой на тренировках. (The Telegraph)



В попытке избежать санкций за нарушение финансового фейр-плей по выявленным в 2018 году нарушениям КПР написал письмо другим клубам Чемпиошипа. (Daily Mail)



Полиция начала расследование в отношении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса, которого заметили с телефоном в руке за рулем автомобиля. (Daily Star)



Экс-игрок "Реала" Давид Барраль стал первым футболистом в мире, чей трансфер был оплачен биткоинами. (The Sun)