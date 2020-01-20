Сульшер: "Доказал, что могу тренировать "Юнайтед"
Оле Гуннар Сульшер чувствует, что развеял сомнения людей насчет своей способности тренировать "Манчестер Юнайтед".
Сульшер тренирует "Юнайтед" уже два года, однако долгое время скептики твердили, что опыта работы с "Кардиффом" и "Мольде" недостаточно, чтобы возглавлять один из крупнейших клубов в мире.
В этом сезоне "Юнайтед" заявил о себе как о претенденте на титул Премьер-Лиги и какое-то время даже лидировал в таблице. И теперь Сульшер чувствует, что отношение к нему изменилось.
"Надеюсь, я доказал, что способен помогать клубу двигаться вперед. Лично я всегда чувствовал очень сильную поддержку клуба, что сделало наш путь — на котором есть взлеты и падения — четким".
"Мы занимаем такую позицию благодаря огромному объему работы, проделанному каждым. Мы преодолели только половину сезона, но мы там, где хотим".
Это не так, что мы хотим побывать на вершине однажды — просто забраться наверх довольно легко".
"Остаться на вершине — вот это вызов. Вызов, который мы предвкушаем. Мы сосредоточены на каждом матче и строим команду, надеясь в конце поднять трофей. Это подтвердило бы, что наша команда движется в правильном направлении", — цитирует Сульшера ESPN.
20.01.2021 11:00
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Доказал, что везунчик. Пока всё.
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Сука кому что доказал этот клоун? После 18 туров виртуально быть на 2-м месте каким то чудом - это доказал? Посмотрим где будет мю и голум в конце сезона
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