Премьер-Лига. Анонс матчей среды

Поль Погба В среду, 20 января, состоятся два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 21:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" не знает поражений уже 15 матчей кряду во всех соревнованиях, а восемь последних выиграл. Победа в среду позволит "горожанам" выйти в лидеры Премьер-Лиги благодаря лучшим дополнительным показателям, чем у "Лестера". "Астон Вилла" более чем достойно выступает в этом сезоне и имеет несколько поединков в запасе ввиду недавней вспышки коронавируса. На выезде бирмингемцы пропустили только пять голов в этой кампании — меньше всех в дивизионе. "Сити" выиграл 14 из 15 последних домашних встреч с "Виллой" в рамках чемпионата, включая 10 крайних с общим счетом 33:4.

"Сити" будет лишен Эмерика Лапорта и Серхио Агуэро. Проблемы Кевина Де Брюйне с лодыжкой незначительны.

Состав "Виллы" будет определяться перенесенной вспышкой COVID-19, но переболевший Джек Грилиш точно в порядке. Росс Баркли залечил заднюю поверхность бедра, из-за которой оставался вне игры два месяца.

ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:00 Онлайн-трансляция

По игре "Фулхэм" уже не выглядит так безнадежно, как в начале сезона. При этом "дачники" не знают побед семь матчей кряду в Премьер-Лиге, пять из них завершив вничью. Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в чемпионате насчитывает уже 11 поединков. "Красные дьяволы" — единственная команда, не потерпевшая ни одного выездного поражения в этом сезоне Премьер-Лиги. В 11 последних встречах с "Юнайтед" в рамках чемпионата "Фулхэм" набрал только два очка.

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович возвращается после травмы задней поверхности бедра. Бобби Декордова-Рид и Энтони Робинсон дисквалифицированы. Теренс Конголо остается в лазарете.

В списке травмированных "Юнайтед" значатся защитники Фил Джонс и Брандон Уильямс.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 20.01.2021 11:08 # thegodfather
    ну если апл не выиграем, то кубок англии и лч точно наш!

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  2. mufc1994 20.01.2021 11:05 # mufc1994
    Поражения хозяев на классе

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  3. gunars 20.01.2021 10:58 # gunars
    победа хозяев на классе

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  4. electric 20.01.2021 10:56 # electric
    7 вещей, что мы узнали о синей помойке:
    1. Безвизг остаётся прогнозистом номер 1 фапли.
    2. Кризис вот-вот на исходе.
    3. Лемпёс с айсикью 200 имеет шанс на новый контракт и новые 200 млн на трансферы.
    4. челси всего в 9 поинтах от чемпионства.
    5. Абсолютно е6онутые фонады футбольного клуба "Щленще" продолжают быть абсолютно е6онутыми фонадами.
    6. Нужно голевое животное для лэмпёса.
    7. Легенда мансити - тренер лондонского гегемонси ака футбольный клуб "Щленще".

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  5. thegodfather 20.01.2021 10:29 # thegodfather
    челси всего в 9 поинтах от чемпионтва. Изи нагоним.
    камоне

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  6. mufc1994 20.01.2021 10:21 # mufc1994
    Там к елагину пришёл скаузерский фанат и эксперт ярошевский (с такими дворянскими усиками и бородой) и сказал, что никакого автобуса у МЮ не было в матче с ливером. Но местные скаузерододики так не считают, наверно щас помоями обольют эксперта, ведь фапловские *иксперды* гораздо круче

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  7. vtp 20.01.2021 10:18 # vtp
    20:00 Манчестер Сити-Астон Вилла
    22:15 Фулхэм-Манчестер Юнайтед

    Ukraine time

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  8. januzaj00 20.01.2021 10:18 # januzaj00
    В 21:00 ждём горящих колбасников

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  9. royal-arsenal 20.01.2021 10:13 # royal-arsenal
    Победы гостей

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  10. shakur 20.01.2021 10:09 # shakur
    Пусть КДБ отдохнёт, незачем усугублять травму, всё равно проиграют.

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  11. imf-tau 20.01.2021 10:06 # imf-tau
    Сегодня надо показывать хорошую игру. Силы завалить пораненный фулхем есть.

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