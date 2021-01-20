Премьер-Лига. Анонс матчей среды
В среду, 20 января, состоятся два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 21:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Сити" не знает поражений уже 15 матчей кряду во всех соревнованиях, а восемь последних выиграл. Победа в среду позволит "горожанам" выйти в лидеры Премьер-Лиги благодаря лучшим дополнительным показателям, чем у "Лестера". "Астон Вилла" более чем достойно выступает в этом сезоне и имеет несколько поединков в запасе ввиду недавней вспышки коронавируса. На выезде бирмингемцы пропустили только пять голов в этой кампании — меньше всех в дивизионе. "Сити" выиграл 14 из 15 последних домашних встреч с "Виллой" в рамках чемпионата, включая 10 крайних с общим счетом 33:4.
"Сити" будет лишен Эмерика Лапорта и Серхио Агуэро. Проблемы Кевина Де Брюйне с лодыжкой незначительны.
Состав "Виллы" будет определяться перенесенной вспышкой COVID-19, но переболевший Джек Грилиш точно в порядке. Росс Баркли залечил заднюю поверхность бедра, из-за которой оставался вне игры два месяца.
ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:00 Онлайн-трансляция
По игре "Фулхэм" уже не выглядит так безнадежно, как в начале сезона. При этом "дачники" не знают побед семь матчей кряду в Премьер-Лиге, пять из них завершив вничью. Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в чемпионате насчитывает уже 11 поединков. "Красные дьяволы" — единственная команда, не потерпевшая ни одного выездного поражения в этом сезоне Премьер-Лиги. В 11 последних встречах с "Юнайтед" в рамках чемпионата "Фулхэм" набрал только два очка.
Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович возвращается после травмы задней поверхности бедра. Бобби Декордова-Рид и Энтони Робинсон дисквалифицированы. Теренс Конголо остается в лазарете.
В списке травмированных "Юнайтед" значатся защитники Фил Джонс и Брандон Уильямс.
20.01.2021 10:00
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Последние комментарии:
ну если апл не выиграем, то кубок англии и лч точно наш!
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Поражения хозяев на классе
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победа хозяев на классе
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7 вещей, что мы узнали о синей помойке:
1. Безвизг остаётся прогнозистом номер 1 фапли.
2. Кризис вот-вот на исходе.
3. Лемпёс с айсикью 200 имеет шанс на новый контракт и новые 200 млн на трансферы.
4. челси всего в 9 поинтах от чемпионства.
5. Абсолютно е6онутые фонады футбольного клуба "Щленще" продолжают быть абсолютно е6онутыми фонадами.
6. Нужно голевое животное для лэмпёса.
7. Легенда мансити - тренер лондонского гегемонси ака футбольный клуб "Щленще".
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челси всего в 9 поинтах от чемпионтва. Изи нагоним.
камоне
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Там к елагину пришёл скаузерский фанат и эксперт ярошевский (с такими дворянскими усиками и бородой) и сказал, что никакого автобуса у МЮ не было в матче с ливером. Но местные скаузерододики так не считают, наверно щас помоями обольют эксперта, ведь фапловские *иксперды* гораздо круче
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20:00 Манчестер Сити-Астон Вилла
22:15 Фулхэм-Манчестер Юнайтед
Ukraine time
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В 21:00 ждём горящих колбасников
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Победы гостей
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Пусть КДБ отдохнёт, незачем усугублять травму, всё равно проиграют.
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Сегодня надо показывать хорошую игру. Силы завалить пораненный фулхем есть.
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