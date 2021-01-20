Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 20 января, состоятся два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 21:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" не знает поражений уже 15 матчей кряду во всех соревнованиях, а восемь последних выиграл. Победа в среду позволит "горожанам" выйти в лидеры Премьер-Лиги благодаря лучшим дополнительным показателям, чем у "Лестера". "Астон Вилла" более чем достойно выступает в этом сезоне и имеет несколько поединков в запасе ввиду недавней вспышки коронавируса. На выезде бирмингемцы пропустили только пять голов в этой кампании — меньше всех в дивизионе. "Сити" выиграл 14 из 15 последних домашних встреч с "Виллой" в рамках чемпионата, включая 10 крайних с общим счетом 33:4.



"Сити" будет лишен Эмерика Лапорта и Серхио Агуэро. Проблемы Кевина Де Брюйне с лодыжкой незначительны.



Состав "Виллы" будет определяться перенесенной вспышкой COVID-19, но переболевший Джек Грилиш точно в порядке. Росс Баркли залечил заднюю поверхность бедра, из-за которой оставался вне игры два месяца.



ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:00 Онлайн-трансляция



По игре "Фулхэм" уже не выглядит так безнадежно, как в начале сезона. При этом "дачники" не знают побед семь матчей кряду в Премьер-Лиге, пять из них завершив вничью. Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в чемпионате насчитывает уже 11 поединков. "Красные дьяволы" — единственная команда, не потерпевшая ни одного выездного поражения в этом сезоне Премьер-Лиги. В 11 последних встречах с "Юнайтед" в рамках чемпионата "Фулхэм" набрал только два очка.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович возвращается после травмы задней поверхности бедра. Бобби Декордова-Рид и Энтони Робинсон дисквалифицированы. Теренс Конголо остается в лазарете.



В списке травмированных "Юнайтед" значатся защитники Фил Джонс и Брандон Уильямс.