Лэмпард — фаворит букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Фрэнк Лэмпард из "Челси" стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Безоговорочная капитуляция перед "Лестером" накануне (2:0) стала пятым поражением для "Челси" в восьми последних матчах Премьер-Лиги.



"Синие", которых еще недавно называли претендентом на титул, откатились уже на восьмую позицию в таблице, ставя под вопрос даже свое попадание в Лигу Чемпионов.



Удручающие результаты и игра сгущают тучи над Лэмпардом, чей босс Роман Абрамович никогда не слыл терпеливым владельцем клуба.



Как сообщает Evening Standard, букмекеры оценивают вероятность увольнения Фрэнка выше (8 к 11), чем Стива Брюса из "Ньюкасла" и Криса Уайлдера из "Шеффилд Юнайтед".



Примечательно, что фаворитом букмекеров на замену Лэмпарду является наставник сборной Украины и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко. Следом идут Томас Тухель и Массимилиано Аллегри, известные по работе с ПСЖ и "Ювентусом", соответственно.