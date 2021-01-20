Лэмпард — фаворит букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге
Фрэнк Лэмпард из "Челси" стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.
Безоговорочная капитуляция перед "Лестером" накануне (2:0) стала пятым поражением для "Челси" в восьми последних матчах Премьер-Лиги.
"Синие", которых еще недавно называли претендентом на титул, откатились уже на восьмую позицию в таблице, ставя под вопрос даже свое попадание в Лигу Чемпионов.
Удручающие результаты и игра сгущают тучи над Лэмпардом, чей босс Роман Абрамович никогда не слыл терпеливым владельцем клуба.
Как сообщает Evening Standard, букмекеры оценивают вероятность увольнения Фрэнка выше (8 к 11), чем Стива Брюса из "Ньюкасла" и Криса Уайлдера из "Шеффилд Юнайтед".
Примечательно, что фаворитом букмекеров на замену Лэмпарду является наставник сборной Украины и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко. Следом идут Томас Тухель и Массимилиано Аллегри, известные по работе с ПСЖ и "Ювентусом", соответственно.
20.01.2021 09:00
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Слуцкого в Челси :) Он же друган Абрамовича. Либо Хиддинка, если он еще жив
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Тупорылый сутулый гей будет уволен.
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где эта шлюха безвизная.. который вечно хрееь пишет..
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Какой нахeр Шевченка? Такой же сырой, как и Лампард. Другие два варианта норм, любой из них будет лучше сутулого.
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какие 6лять тухель и шевченко, нах нужны они
аллегри еще болиелимение норм вариант
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Шева Безвиза позовет главным СММщиком
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