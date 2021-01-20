Лэмпард — фаворит букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард из "Челси" стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Безоговорочная капитуляция перед "Лестером" накануне (2:0) стала пятым поражением для "Челси" в восьми последних матчах Премьер-Лиги.

"Синие", которых еще недавно называли претендентом на титул, откатились уже на восьмую позицию в таблице, ставя под вопрос даже свое попадание в Лигу Чемпионов.

Удручающие результаты и игра сгущают тучи над Лэмпардом, чей босс Роман Абрамович никогда не слыл терпеливым владельцем клуба.

Как сообщает Evening Standard, букмекеры оценивают вероятность увольнения Фрэнка выше (8 к 11), чем Стива Брюса из "Ньюкасла" и Криса Уайлдера из "Шеффилд Юнайтед".

Примечательно, что фаворитом букмекеров на замену Лэмпарду является наставник сборной Украины и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко. Следом идут Томас Тухель и Массимилиано Аллегри, известные по работе с ПСЖ и "Ювентусом", соответственно.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. iluwka-ars 20.01.2021 09:29 # iluwka-ars
    Слуцкого в Челси :) Он же друган Абрамовича. Либо Хиддинка, если он еще жив

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  2. ask 20.01.2021 09:27 # ask
    Тупорылый сутулый гей будет уволен.

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  3. alienripley 20.01.2021 09:25 # alienripley
    где эта шлюха безвизная.. который вечно хрееь пишет..

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  4. ofori-twumasi 20.01.2021 09:18 # ofori-twumasi
    Какой нахeр Шевченка? Такой же сырой, как и Лампард. Другие два варианта норм, любой из них будет лучше сутулого.

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  5. j-silver 20.01.2021 09:12 # j-silver
    какие 6лять тухель и шевченко, нах нужны они
    аллегри еще болиелимение норм вариант

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  6. vyrentz 20.01.2021 09:05 # vyrentz
    Шева Безвиза позовет главным СММщиком

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