"Арсенал" наградит Смит-Роу улучшенным контрактом
"Арсенал" собирается наградить своего полузащитника Эмиля Смит-Роу новым контрактом на улучшенных условиях.
Заждавшись первоклассного футбола от высокооплачиваемых Виллиана и Пьер-Эмерика Обамеянга, "Арсенал" смог найти выход из затяжного кризиса благодаря своей молодежи вроде Букайо Сака и как раз Смит-Роу.
Эмиль сыграл ключевую роль в преображении "канониров", которые набрали 13 очков из 15 возможных в Премьер-Лиге и достигли 4-го раунда Кубка Англии.
Теперь лондонский клуб хочет наградить Смит-Роу за совершенный прорыв. Заключив новую сделку, 20-летний англичанин получит зарплату, близкую к 40 тысячам фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.
Добавим, что от действующего контракта Эмиля с недельным жалованием в 15 тыс. фунтов остается еще два полных года.
20.01.2021 08:00
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Последние комментарии:
пипец норм паренек получает 15 000 фунтов это рублю 1 500 000 в недел.))))
а щас и того больше 40 000 * 100= 4 000 000 оффигетьь??!!!
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