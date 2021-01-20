"Арсенал" наградит Смит-Роу улучшенным контрактом

Эмиль Смит-Роу "Арсенал" собирается наградить своего полузащитника Эмиля Смит-Роу новым контрактом на улучшенных условиях.

Заждавшись первоклассного футбола от высокооплачиваемых Виллиана и Пьер-Эмерика Обамеянга, "Арсенал" смог найти выход из затяжного кризиса благодаря своей молодежи вроде Букайо Сака и как раз Смит-Роу.

Эмиль сыграл ключевую роль в преображении "канониров", которые набрали 13 очков из 15 возможных в Премьер-Лиге и достигли 4-го раунда Кубка Англии.

Теперь лондонский клуб хочет наградить Смит-Роу за совершенный прорыв. Заключив новую сделку, 20-летний англичанин получит зарплату, близкую к 40 тысячам фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.

Добавим, что от действующего контракта Эмиля с недельным жалованием в 15 тыс. фунтов остается еще два полных года.


Метки Арсенал, контракты, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 08:00

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  1. theo-zm 20.01.2021 08:09 # theo-zm
    пипец норм паренек получает 15 000 фунтов это рублю 1 500 000 в недел.))))
    а щас и того больше 40 000 * 100= 4 000 000 оффигетьь??!!!

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