Ингс хочет в клуб из Лиги Чемпионов
Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс хочет получить второй шанс в клубе из Лиги Чемпионов.
Ранее в своей карьере Ингс провел четыре года в "Ливерпуле", но основным игроком там стать не смог. Помехой для Данни стали собственные травмы и конкуренция со стороны Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино.
Ингс сам попросил отпустить его из "Ливерпуля" и летом 2018 ушел в "Саутгемптон" — сперва в аренду, а затем остался насовсем.
Выступая за "святых", Данни вновь принялся демонстрировать свой бомбардирский талант. 28-летний англичанин наколотил 25 голов в прошлом сезоне, а в этом отличился семь раз в 14 матчах.
Как сообщает The Telegraph, "Саутгемптон" хочет заключить с Ингсом новый контракт и готов сделать Данни своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.
Однако у самого Ингса другие планы. Данни надеется, что по окончании сезона у него будут предложения от больших клубов, с помощью которых он сможет реализовать свои амбиции насчет участия в Лиге Чемпионов и борьбы за трофеи.
Интерес к Ингсу, чей действующий контракт истекает через полтора года, могут проявить "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и даже "Ливерпуль".
20.01.2021 07:00
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Ну если только в какой-нибудь Арсенал. Там таких собирают.
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