Ингс хочет в клуб из Лиги Чемпионов

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс хочет получить второй шанс в клубе из Лиги Чемпионов.

Ранее в своей карьере Ингс провел четыре года в "Ливерпуле", но основным игроком там стать не смог. Помехой для Данни стали собственные травмы и конкуренция со стороны Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино.



Ингс сам попросил отпустить его из "Ливерпуля" и летом 2018 ушел в "Саутгемптон" — сперва в аренду, а затем остался насовсем.



Выступая за "святых", Данни вновь принялся демонстрировать свой бомбардирский талант. 28-летний англичанин наколотил 25 голов в прошлом сезоне, а в этом отличился семь раз в 14 матчах.



Как сообщает The Telegraph, "Саутгемптон" хочет заключить с Ингсом новый контракт и готов сделать Данни своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.



Однако у самого Ингса другие планы. Данни надеется, что по окончании сезона у него будут предложения от больших клубов, с помощью которых он сможет реализовать свои амбиции насчет участия в Лиге Чемпионов и борьбы за трофеи.



Интерес к Ингсу, чей действующий контракт истекает через полтора года, могут проявить "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и даже "Ливерпуль".