Лэмпард обеспокоен, но не насчет своего будущего

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что он обеспокоен — не не насчет своего будущего, а насчет плохой формы команды.

Безоговорочное поражение 2:0 от "Лестера" во вторник вечером означает, что "Челси" набрал только семь очков из 24 последних в Премьер-Лиге.



"Синие" скатились уже на восьмое место, а пресса продолжает спекулировать насчет возможного увольнения Лэмпарда, но сам Фрэнк переживает лишь насчет того, как вывести команду из кризиса.



"Мое будущее? Это не мне решать, и так будет всегда. Ты всегда понимаешь, что некоторые вещи тебе неподконтрольны. Снова пойти в бой, подбодрить игроков и упорно работать, — вот эти вещи я могу контролировать. Так что я не могу ответить".



"Некоторое время назад спекуляции насчет моего будущего усилились — правильно это или нет, но в этом клубе всегда высокие ожидания. Если вы посмотрите на наш состав и наш возраст сегодня, то увидите, что это молодая команда. Я продолжаю говорить, что это переходный период, но когда ты играешь таким образом, это нормально, что у людей возникают вопросы".



"Я обеспокоен нашим спадом. Непозволительно перейти от формы, в которой мы находились прежде, в текущую форму, даже с учетом победы над "Фулхэмом". Мы должны быть лучше этого. Пять поражений в восьми матчах — это не то, что мы хотим, и потребуется большая сила воли, чтобы исправить ситуацию".



"Моментами мы были сонными, довольно часто нам не хватало резкости. Порой это связано с плохой формой, но ты должен стараться в такие моменты. Есть некоторый базовый минимум в плане бега, ускорений и перемещения — слишком много наших игроков этого не делали".



"Нас победила команда, которая была лучше. Они были резче нас, бегали больше нас, и казалось, что они в форме — а мы нет. Мы пропустили разочаровывающий гол после стандарта, а в случае со вторым голом мы просто были недостаточно хороши", — сообщил Лэмпард Sky Sports.