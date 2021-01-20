"Лестер" уверенно победил "Челси" и возглавил Премьер-Лигу

Джеймс Мэддисон "Лестер" захватил лидерство в Премьер-Лиге благодаря убедительной победе над "Челси" со счетом 2:0.

Стартовый состав "лис" не изменился относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном".

В старте у "синих" вышли Рис Джеймс, Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм. Нголо Канте в заявку не попал из-за травмы колена.

Матч едва начался, а "Лестер" уже повел в счете. После розыгрыша хозяевами углового Харви Барнс промахнулся по мячу, но тот дошел до подступов к штрафной площади, откуда Уилфрид Ндиди нанес удар с касанием штанги — 1:0.

"Челси" был ошарашен таким началом и на 16-й минуте едва не пропустил еще раз. В этом случае с дистанции выстрелил Джеймс Мэддисон — перекладина!

Вскоре гости ответили своим угловым. После подачи от края поля Тиаго Силва пробил головой прямо в голкипера Каспера Шмейхеля.

"Синие" стучались в закрытую дверь. До перерыва лишь Хадсон-Одои отметился неточным ударом с острого угла, да Мейсон Маунт неудачно пробил со штрафного.

А вот "Лестер" всегда был готов убежать в прорыв, и незадолго до перерыва это позволило "лисам" удвоить счет. Барнс из центрального круга сделал заброс в штрафную, где Джейми Варди стянул на себя внимание Антонио Рюдигера, а затаившийся за спиной защитника Мэддисон пробил в касание — 2:0.

Стоит отметить, что хозяева могли удвоить счет еще на 34-й минуте, но тогда Варди не смог реализовать выход один на один с Эдуаром Менди.

Второй тайм начался с того, что Джеймс Джастин непостижимым образом промахнулся мимо ворот, пробивая головой со считанных метров после навесной передачи партнера.

"Челси" смотрелся просто жалко, и вскоре счет едва не стал разгромным, но издевательский гол Марка Олбрайтона был отменен из-за офсайда, а удар Юри Тилеманса с острого угла был остановлен Менди.

После мощного начала второго тайма "Лестер" ослабил хватку, отдал мяч сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества.

Однако у "синих" по-прежнему ничего не получалось, моменты не возникали. На 86-й минуте вышедший на замену Тимо Вернер поразил ворота Шмейхеля, но и здесь не повезло — офсайд.

"Челси" совершенно провалил этот матч, вчистую уступив "Лестеру" — Фрэнк Лэмпард даже не может пожаловаться на плохую реализацию, потому что моментов его команда создала мизер. Если бы не Менди, счет был бы еще крупнее.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 01:05

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Последние комментарии:




  1. mc-od 20.01.2021 01:56 # mc-od
    Смотрел второй тайм, какого-то плана, мысли, рисунка игры у "6-0си" просто нет. Кароч, тут без вариков Goodbye, Mr. Phizruk! Лестер с чемпиком, конкурентов как бы уже нет, все слились...

    P.S. #БезвизЖиви ))

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  2. redman31 20.01.2021 01:45 # redman31
    АПЛ Лестер-Челси 2:0
    КА Саутгемптон-Шрюсбери 2:0

    За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь...

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  3. moskofidi 20.01.2021 01:44 # moskofidi
    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82632/?c=1

    06.12.2020 11:05 #
    m-ballack

    Запас прочности, пожалуй, самый пиздатый. Между стартом и скамейкой разница не такая очевидная, как у других клубов. Могет сыграть на руку на дистанции.


    Источник: http://fapl.ru/posts/82632/?c=1


    06.12.2020 12:04 #
    bluehonorcfc9

    даже этот тупой очкарик признал это , сектанты Loozerhooyci шах вам и мат))))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/82632/?c=1


    Все, что нужно знать об абсолютно е6анутых фонадах Объе6алси. Ну ничего, Лигу Чемпионов выиграют зато. Ехехехехеххехехехех.

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  4. mancityman 20.01.2021 01:36 # mancityman
    Абсолютно новый пососалси)))

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  5. chebrec 20.01.2021 01:34 # chebrec
    Ajajajaja
    Ojojojojo
    Ejejejeje

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  6. edgarkuznetsov 20.01.2021 01:34 # edgarkuznetsov
    Лол скоро даже анал обгонит

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  7. wolfsmensch 20.01.2021 01:33 # wolfsmensch
    Лэмпард плывёт, но я бы ему ещё дал шанс. Да и кажется мне, Роман Аркадьич тоже торопиться не станет. До закрытия зимнего ТО оставит Фрэнка, а там видно будет

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  8. lancerlancer1 20.01.2021 01:33 # lancerlancer1
    Пора, теперь уже точно. Так будет лучше для всех.

    бивает и такие времена

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  9. lexa-arsenal 20.01.2021 01:31 # lexa-arsenal
    М-да если бы оставили голевое животное игуаина все было бы по другому

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  10. lexa-arsenal 20.01.2021 01:29 # lexa-arsenal
    азеры пидорасы, больше нечего добавить!

    Источник: http://fapl.ru/posts/83552/?c=1#c7286156

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  11. jirrort 20.01.2021 01:29 # jirrort
    Даже если Фрэнки уволят,то я считаю что он провел очень достойную работу .С ролью кризис менеджера в прошлом сезоне он справился блестяще ,затащив нас в 4ку и прокачав молодняк. Ну и не будем забывать сколько молодых топарей нам удалось заполучить в это ТО ,чисто засчет авторитета и харизмы Лэмпса .И когда в будущем все эти ребята найдут свою игру и будут выигрывать для Челси кубки , спасибо нужно будет говорить именно ему .Так что я в рот ебал всех тех пенсов ,которые поливают дерьмом нашего диспетчера!

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  12. lexa-arsenal 20.01.2021 01:28 # lexa-arsenal
    Бля только муму вышел на первое место на пару туров, так сектанты уже кукарекают об первом месте и уже карик ру у них сборище адекватных юзеров, вот что значит терпилы на пару туров поднялись понюхать картонки, ахахах

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  13. fanstevengerrard 20.01.2021 01:25 # fanstevengerrard
    У челси за матч 0.62 xG.

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  14. faridmyu90 20.01.2021 01:24 # faridmyu90
    Видно было ешо на мачте с фулхемом что у лемпса ест проблеми фанов челси черные полоси у всех бивают держитес всем удачи.

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  15. felix-the-cat 20.01.2021 01:23 # felix-the-cat
    И Челси просто не везёт.

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  16. v-0987654321 20.01.2021 01:23 # v-0987654321
    С ФАПЛА СЫЕБАЛ ИСЬ ЖИВОТНЫЕ
    БЕЗВИЗ ГУДФАЗЕ ЖИРРОРТ

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  17. thegodfather 20.01.2021 01:22 # thegodfather
    И лэмпс нефартовый.

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  18. thegodfather 20.01.2021 01:22 # thegodfather
    Уныние.

    Лэмпс, не мучай нас и себя.
    Имхо, но этот союз уже обречен.

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  19. m-ballack 20.01.2021 01:18 # m-ballack
    Ни превью, ни главной, Миха норм глумится)

    По игре все справедливо. Оба момента с варом честные, в обоих случаях не хватило всего ниxyя, однако, это не может быть оправданием для команды, у которой в распоряжении 90 мин. И уж тем более Лестер не заслужил потери очков.

    Верника реально жаль, пацан могет и даж изъе6нулся забить в непростой ситуации. Как бы психологически не сломался окончательно =/

    Крч, на гол наиграли, на ничью и тем более победу - нет. Лэмпард физручит, но останусь при своем мнении, что айсикьюшного надо оставить.

    Норм пенсам крепиться, пенсопеджикам перестать ныть и кукарекать до матча, а еще лучше съебаться наxyй с фапла.

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  20. faridmyu90 20.01.2021 01:17 # faridmyu90
    Почти 10 очков от первого места это уже перебор 4 ку попаст это маловероятно следушый год ле будет играт челси болшой долей вероятнести если не случится какойта чудо. Там и шпори ешо маур так проста не здадится если лестер сам себе что нибуд не придумает

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