"Лестер" уверенно победил "Челси" и возглавил Премьер-Лигу

"Лестер" захватил лидерство в Премьер-Лиге благодаря убедительной победе над "Челси" со счетом 2:0.

Стартовый состав "лис" не изменился относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном".



В старте у "синих" вышли Рис Джеймс, Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм. Нголо Канте в заявку не попал из-за травмы колена.



Матч едва начался, а "Лестер" уже повел в счете. После розыгрыша хозяевами углового Харви Барнс промахнулся по мячу, но тот дошел до подступов к штрафной площади, откуда Уилфрид Ндиди нанес удар с касанием штанги — 1:0.



"Челси" был ошарашен таким началом и на 16-й минуте едва не пропустил еще раз. В этом случае с дистанции выстрелил Джеймс Мэддисон — перекладина!



Вскоре гости ответили своим угловым. После подачи от края поля Тиаго Силва пробил головой прямо в голкипера Каспера Шмейхеля.



"Синие" стучались в закрытую дверь. До перерыва лишь Хадсон-Одои отметился неточным ударом с острого угла, да Мейсон Маунт неудачно пробил со штрафного.



А вот "Лестер" всегда был готов убежать в прорыв, и незадолго до перерыва это позволило "лисам" удвоить счет. Барнс из центрального круга сделал заброс в штрафную, где Джейми Варди стянул на себя внимание Антонио Рюдигера, а затаившийся за спиной защитника Мэддисон пробил в касание — 2:0.



Стоит отметить, что хозяева могли удвоить счет еще на 34-й минуте, но тогда Варди не смог реализовать выход один на один с Эдуаром Менди.



Второй тайм начался с того, что Джеймс Джастин непостижимым образом промахнулся мимо ворот, пробивая головой со считанных метров после навесной передачи партнера.



"Челси" смотрелся просто жалко, и вскоре счет едва не стал разгромным, но издевательский гол Марка Олбрайтона был отменен из-за офсайда, а удар Юри Тилеманса с острого угла был остановлен Менди.



После мощного начала второго тайма "Лестер" ослабил хватку, отдал мяч сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества.



Однако у "синих" по-прежнему ничего не получалось, моменты не возникали. На 86-й минуте вышедший на замену Тимо Вернер поразил ворота Шмейхеля, но и здесь не повезло — офсайд.



"Челси" совершенно провалил этот матч, вчистую уступив "Лестеру" — Фрэнк Лэмпард даже не может пожаловаться на плохую реализацию, потому что моментов его команда создала мизер. Если бы не Менди, счет был бы еще крупнее.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче