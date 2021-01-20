"Лестер" уверенно победил "Челси" и возглавил Премьер-Лигу
"Лестер" захватил лидерство в Премьер-Лиге благодаря убедительной победе над "Челси" со счетом 2:0.
Стартовый состав "лис" не изменился относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном".
В старте у "синих" вышли Рис Джеймс, Кай Хаверц, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм. Нголо Канте в заявку не попал из-за травмы колена.
Матч едва начался, а "Лестер" уже повел в счете. После розыгрыша хозяевами углового Харви Барнс промахнулся по мячу, но тот дошел до подступов к штрафной площади, откуда Уилфрид Ндиди нанес удар с касанием штанги — 1:0.
"Челси" был ошарашен таким началом и на 16-й минуте едва не пропустил еще раз. В этом случае с дистанции выстрелил Джеймс Мэддисон — перекладина!
Вскоре гости ответили своим угловым. После подачи от края поля Тиаго Силва пробил головой прямо в голкипера Каспера Шмейхеля.
"Синие" стучались в закрытую дверь. До перерыва лишь Хадсон-Одои отметился неточным ударом с острого угла, да Мейсон Маунт неудачно пробил со штрафного.
А вот "Лестер" всегда был готов убежать в прорыв, и незадолго до перерыва это позволило "лисам" удвоить счет. Барнс из центрального круга сделал заброс в штрафную, где Джейми Варди стянул на себя внимание Антонио Рюдигера, а затаившийся за спиной защитника Мэддисон пробил в касание — 2:0.
Стоит отметить, что хозяева могли удвоить счет еще на 34-й минуте, но тогда Варди не смог реализовать выход один на один с Эдуаром Менди.
Второй тайм начался с того, что Джеймс Джастин непостижимым образом промахнулся мимо ворот, пробивая головой со считанных метров после навесной передачи партнера.
"Челси" смотрелся просто жалко, и вскоре счет едва не стал разгромным, но издевательский гол Марка Олбрайтона был отменен из-за офсайда, а удар Юри Тилеманса с острого угла был остановлен Менди.
После мощного начала второго тайма "Лестер" ослабил хватку, отдал мяч сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества.
Однако у "синих" по-прежнему ничего не получалось, моменты не возникали. На 86-й минуте вышедший на замену Тимо Вернер поразил ворота Шмейхеля, но и здесь не повезло — офсайд.
"Челси" совершенно провалил этот матч, вчистую уступив "Лестеру" — Фрэнк Лэмпард даже не может пожаловаться на плохую реализацию, потому что моментов его команда создала мизер. Если бы не Менди, счет был бы еще крупнее.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
20.01.2021 01:05
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Последние комментарии:
Смотрел второй тайм, какого-то плана, мысли, рисунка игры у "6-0си" просто нет. Кароч, тут без вариков Goodbye, Mr. Phizruk! Лестер с чемпиком, конкурентов как бы уже нет, все слились...
P.S. #БезвизЖиви ))
(ответить)
АПЛ Лестер-Челси 2:0
КА Саутгемптон-Шрюсбери 2:0
За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь...
(ответить)
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Челси" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Источник: http://fapl.ru/posts/82632/?c=1
06.12.2020 11:05 #
m-ballack
Запас прочности, пожалуй, самый пиздатый. Между стартом и скамейкой разница не такая очевидная, как у других клубов. Могет сыграть на руку на дистанции.
Источник: http://fapl.ru/posts/82632/?c=1
06.12.2020 12:04 #
bluehonorcfc9
даже этот тупой очкарик признал это , сектанты Loozerhooyci шах вам и мат))))
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Источник: http://fapl.ru/posts/82632/?c=1
Все, что нужно знать об абсолютно е6анутых фонадах Объе6алси. Ну ничего, Лигу Чемпионов выиграют зато. Ехехехехеххехехехех.
(ответить)
Абсолютно новый пососалси)))
(ответить)
Ajajajaja
Ojojojojo
Ejejejeje
(ответить)
Лол скоро даже анал обгонит
(ответить)
Лэмпард плывёт, но я бы ему ещё дал шанс. Да и кажется мне, Роман Аркадьич тоже торопиться не станет. До закрытия зимнего ТО оставит Фрэнка, а там видно будет
(ответить)
Пора, теперь уже точно. Так будет лучше для всех.
бивает и такие времена
(ответить)
М-да если бы оставили голевое животное игуаина все было бы по другому
(ответить)
азеры пидорасы, больше нечего добавить!
Источник: http://fapl.ru/posts/83552/?c=1#c7286156
(ответить)
Даже если Фрэнки уволят,то я считаю что он провел очень достойную работу .С ролью кризис менеджера в прошлом сезоне он справился блестяще ,затащив нас в 4ку и прокачав молодняк. Ну и не будем забывать сколько молодых топарей нам удалось заполучить в это ТО ,чисто засчет авторитета и харизмы Лэмпса .И когда в будущем все эти ребята найдут свою игру и будут выигрывать для Челси кубки , спасибо нужно будет говорить именно ему .Так что я в рот ебал всех тех пенсов ,которые поливают дерьмом нашего диспетчера!
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Бля только муму вышел на первое место на пару туров, так сектанты уже кукарекают об первом месте и уже карик ру у них сборище адекватных юзеров, вот что значит терпилы на пару туров поднялись понюхать картонки, ахахах
(ответить)
У челси за матч 0.62 xG.
(ответить)
Видно было ешо на мачте с фулхемом что у лемпса ест проблеми фанов челси черные полоси у всех бивают держитес всем удачи.
(ответить)
И Челси просто не везёт.
(ответить)
С ФАПЛА СЫЕБАЛ ИСЬ ЖИВОТНЫЕ
БЕЗВИЗ ГУДФАЗЕ ЖИРРОРТ
(ответить)
И лэмпс нефартовый.
(ответить)
Уныние.
Лэмпс, не мучай нас и себя.
Имхо, но этот союз уже обречен.
(ответить)
Ни превью, ни главной, Миха норм глумится)
По игре все справедливо. Оба момента с варом честные, в обоих случаях не хватило всего ниxyя, однако, это не может быть оправданием для команды, у которой в распоряжении 90 мин. И уж тем более Лестер не заслужил потери очков.
Верника реально жаль, пацан могет и даж изъе6нулся забить в непростой ситуации. Как бы психологически не сломался окончательно =/
Крч, на гол наиграли, на ничью и тем более победу - нет. Лэмпард физручит, но останусь при своем мнении, что айсикьюшного надо оставить.
Норм пенсам крепиться, пенсопеджикам перестать ныть и кукарекать до матча, а еще лучше съебаться наxyй с фапла.
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Почти 10 очков от первого места это уже перебор 4 ку попаст это маловероятно следушый год ле будет играт челси болшой долей вероятнести если не случится какойта чудо. Там и шпори ешо маур так проста не здадится если лестер сам себе что нибуд не придумает
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