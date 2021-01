Премьер-Лига потребовала от "Вест Бромвича" объяснений насчет Снодграсса

Премьер-Лига потребовала объяснений от "Вест Бромвича", который оставил полузащитника Роберта Снодграсса вне своей заявки на матч против "Вест Хэма" во вторник.

Напомним, именно у "молотобойцев" "Вест Бромвич" и приобрел Снодграсса ранее в январе. Тогда же два клуба договорились, что Роберт не примет участия в их очном матче в этом месяце.



Соответствую договоренность перед игрой лично подтвердил главный тренер "дроздов" Сэм Эллардайс, чья команда потерпела поражение от "Вест Хэма" со счетом 2:1.



Однако правила Премьер-Лиги строго запрещают такого рода соглашения, и теперь клубу с "Хоторнс" придется объясниться, сообщает Evening Standard.



Вместе с тем предполагается, что данная договоренность была устной и никогда не оформлялось на бумаге — формально "Вест Бромвич" не был обязан оставлять Снодграсса вне игры, но решил сдержать слово.





Sam Allardyce has confirmed Robert Snodgrass is unavailable to play in tonight's game owing to the agreement reached with West Ham to sign the player.#WHUWBA | #WBA pic.twitter.com/kS57KSXzRX