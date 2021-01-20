Премьер-Лига потребовала от "Вест Бромвича" объяснений насчет Снодграсса

Роберт Снодграсс Премьер-Лига потребовала объяснений от "Вест Бромвича", который оставил полузащитника Роберта Снодграсса вне своей заявки на матч против "Вест Хэма" во вторник.

Напомним, именно у "молотобойцев" "Вест Бромвич" и приобрел Снодграсса ранее в январе. Тогда же два клуба договорились, что Роберт не примет участия в их очном матче в этом месяце.

Соответствую договоренность перед игрой лично подтвердил главный тренер "дроздов" Сэм Эллардайс, чья команда потерпела поражение от "Вест Хэма" со счетом 2:1.

Однако правила Премьер-Лиги строго запрещают такого рода соглашения, и теперь клубу с "Хоторнс" придется объясниться, сообщает Evening Standard.

Вместе с тем предполагается, что данная договоренность была устной и никогда не оформлялось на бумаге — формально "Вест Бромвич" не был обязан оставлять Снодграсса вне игры, но решил сдержать слово.


Метки Вест Бромвич, Вест Хэм, Премьер-Лига, Снодграсс

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2021 00:05

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