Лукаку не променяет "Интер" на "Сити"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку не заинтересован в переходе в "Манчестер Сити".

На днях издание The Telegraph сообщило, что "Сити" выделит своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов, часть из которых будет потрачена на покупку нападающего, независимо от дальнейшей судьбы Серхио Агуэро.



Одной из целей "горожан" был назван как раз Лукаку, который выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2017 по 2019 год, а сейчас, находясь в "Интере", демонстрирует свой лучший футбол за карьеру.



Однако Daily Express в эксклюзивном материале утверждает, что возвращение в Премьер-Лигу не входит в планы Ромелу. Об этом изданию сообщили представители игрока сборной Бельгии.



Лукаку забил 34 гола в 51 матче за "Интер" в прошлом сезоне, а в этом только ускорился, отличившись 17 раз в 22 играх. 27-летний нападающий великолепно себя чувствует в Италии и ни на что это не променяет.