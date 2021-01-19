"Атлетико" обратился в CAS насчет дисквалификации Триппьера

Киран Триппьер "Атлетико" обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь оспорить глобальный характер дисквалификации своего защитника Кирана Триппьера.

Напомним, накануне ФИФА отклонила апелляцию "Атлетико", и теперь Триппьер продолжает отбывать свою 10-недельную апелляцию, которой Киран был наказан FA.

Вердикт ФИФА не устроил "Атлетико", который по-прежнему считает, что Ассоциация Англии не может иметь полномочий в Испании. Теперь "матрасники" попытаются доказать это в Лозанне, сообщает Sky Sports.

Добавим, дисквалификация Триппьера рассчитана до конца февраля. Киран пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", но вернется к ответному — а также к битве с "Реалом" в Ла Лиге и ближайшим играм сборной Англии.


Метки CAS, Атлетико, Триппьер, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 22:00

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