"Арсенал" не получит Буэндиа в январе

Главный тренер "Норвича" Даниэль Фарке на "99 процентов" исключил переход плеймейкера Эмилиано Буэндиа в "Арсенал" в этом месяце.

Буэндиа сватают в "Арсенал" уже несколько недель. По информации The Independent, наставник "канониров" Микель Артета является большим поклонником таланта Эмилиано, в котором он видит креативного полузащитника, столь необходимого лондонской команде.



Более того, "Арсенал" уже расчистил место для Буэндиа, проводив Месута Озила в Турцию, однако "Норвич" не планирует продавать 24-летнего аргентинца.



"Нет, ничего не произойдет с Эми Буэндиа в этом месяце. В нашей профессии нельзя гарантировать что-либо на 100 процентов, но я дам вам 99 процентов".



"Если судить объективно, то ни для кого из моих игроков нет смысла уходить в январе, как и нет смысла для нашего клуба кого-либо продавать", — сообщил Фарке.