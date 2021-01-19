Гвардиола: "Не будем никого покупать в январе"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб воздержится от приобретений в зимнее трансферное окно.

После невыразительного начала сезона "Сити" нащупал свою игру, особенно впечатляющий футбол демонстрируя в обороне.

В то же время с нападением у "горожан" по-прежнему есть сложности. Серхио Агуэро никак не решит свои проблемы со здоровьем, а его сменщик Габриэль Жезус отличился лишь дважды в этом сезоне Премьер-Лиги.

Тем не менее, Гвардиола не будет покупать нападающего или какого-либо другого игрока в январе. У клуба даже нет шорт-листа целей на это окно.

"Мы не будем никакого покупать в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это, и мы завершим сезон с теми игроками, которые есть у нас сейчас", — сообщил Гвардиола beIN Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 19.01.2021 20:36 # largo-winch
    You have Kevin de Bruyne and that's enough to win title this year

    (ответить)

  2. suddenly 19.01.2021 20:18 # suddenly
    Копят деньги на зарплату Месси?

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  3. superperez101 19.01.2021 20:13 # superperez101
    похуй абсолютно

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