Гвардиола: "Не будем никого покупать в январе"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб воздержится от приобретений в зимнее трансферное окно.
После невыразительного начала сезона "Сити" нащупал свою игру, особенно впечатляющий футбол демонстрируя в обороне.
В то же время с нападением у "горожан" по-прежнему есть сложности. Серхио Агуэро никак не решит свои проблемы со здоровьем, а его сменщик Габриэль Жезус отличился лишь дважды в этом сезоне Премьер-Лиги.
Тем не менее, Гвардиола не будет покупать нападающего или какого-либо другого игрока в январе. У клуба даже нет шорт-листа целей на это окно.
"Мы не будем никакого покупать в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это, и мы завершим сезон с теми игроками, которые есть у нас сейчас", — сообщил Гвардиола beIN Sports.
19.01.2021 20:00
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