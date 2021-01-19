Сульшер: "Фернандеш не устал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитнику Бруну Фернандешу не нужен отдых.

В своих 49 матчах за "Юнайтед" после перехода из "Спортинга" год назад Фернандеш забил 27 голов и отдал 17 результативных передач.



Приучив к отличной игре, в последних матчах Бруну не дотягивает до своих стандартов, однако Сульшер так не считает и не собирается давать передышку подопечному.



"Он в очень хорошей форме, он едва получил награду Игроку Месяца. Он не устал — без шансов".



"Он один из тех игроков, кто носится по полю в каждом матче. Он очень хорошо восстанавливается, очень хорошо перезаряжает батареи".



"Забей он со штрафного (против "Ливерпуля") или после передачи Люка (Шоу), его бы снова признали лучшим игроком в Премьер-Лиге".



"С момента своего перехода он безмерно важен для нас, и нет — он не устал. Если я спрошу его, он ни за что не скажет, что устал", — цитирует Сульшера Sky Sports.