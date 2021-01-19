Диалло близок к дебюту за "Юнайтед"

Вингер Амад Диалло будет готов к дебюту за первую команду "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.

Напомним, "Юнайтед" еще в октябре согласовал покупку Диалло у "Аталанты" стоимостью 37 миллионов фунтов. А ранее в январе Амад заручился разрешением на работу в Англии и присоединился к "красным дьяволам".



За свою карьеру 18-летний ивуариец сыграл только пять матчей за первую команду "Аталанты", однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер будет готов сразу задействовать новичка, как только тот немного освоится.



"Четыре-пять недель? Ему может потребоваться меньше времени, прежде чем он будет готов к дебюту. Я не думаю, что этого придется ждать слишком долго".



"Он хорошо освоился. Игроки его хорошо приняли. У него хороший характер, он улыбчивый и трудолюбивый парень".



"Он тренируется и привыкает к нам. Тебе всегда нужно время, чтобы освоиться на новом месте, но его адаптация проходит хорошо".



"Он может удерживать мяч, он наслаждается тренировками, и он делает разницу на тренировках, что довольно удивительно, учитывая его возраст", — цитирует Сульшера Daily Mail.