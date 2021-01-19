Диалло близок к дебюту за "Юнайтед"

Амад Диалло Вингер Амад Диалло будет готов к дебюту за первую команду "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.

Напомним, "Юнайтед" еще в октябре согласовал покупку Диалло у "Аталанты" стоимостью 37 миллионов фунтов. А ранее в январе Амад заручился разрешением на работу в Англии и присоединился к "красным дьяволам".

За свою карьеру 18-летний ивуариец сыграл только пять матчей за первую команду "Аталанты", однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер будет готов сразу задействовать новичка, как только тот немного освоится.

"Четыре-пять недель? Ему может потребоваться меньше времени, прежде чем он будет готов к дебюту. Я не думаю, что этого придется ждать слишком долго".

"Он хорошо освоился. Игроки его хорошо приняли. У него хороший характер, он улыбчивый и трудолюбивый парень".

"Он тренируется и привыкает к нам. Тебе всегда нужно время, чтобы освоиться на новом месте, но его адаптация проходит хорошо".

"Он может удерживать мяч, он наслаждается тренировками, и он делает разницу на тренировках, что довольно удивительно, учитывая его возраст", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Диалло, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. empry 19.01.2021 19:14 # empry
    С его комплекцией и весом непонятно, как будет бодаться с защитниками АПЛ. Совсем уж субтильный.

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  2. manutd-20champ 19.01.2021 18:39 # manutd-20champ
    давай, оживи правый фланг.

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  3. superperez101 19.01.2021 18:02 # superperez101
    похуй

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