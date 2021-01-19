"Ницца" потеряла интерес к Лингарду

Джесси Лингард "Ницца" вышла из борьбы за право арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда на вторую половину этого сезона.

На прошлой неделе стало известно, что "Ницца" установила контакт с представителями Лингарда и в ближайшее время собирается обратиться к "Юнайтед" насчет условий сделки по Джесси.

Однако сегодня Sky Sports сообщает, что французский клуб, принадлежащий британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, решил не вступать в переговоры с "красными дьяволами".

Более того, президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер уже заявил на публику, что "вам не стоит ожидать больших имен" в январе.

Также сообщается, что "Юнайтед" пока окончательно не определился, отпускать ли Лингарда в аренду, но чем ближе закрытие трансферного окна, тем выше вероятность, что 28-летний англичанин останется на "Олд Траффорд".


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Ницца

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shinigami 19.01.2021 17:46 # shinigami
    ля глэк, ууу сука

    (ответить)

  2. lancerlancer1 19.01.2021 17:36 # lancerlancer1
    суkа, ну и yёбище

    (ответить)

  3. mancunia-planet 19.01.2021 17:14 # mancunia-planet
    Можно пенсам всучить, будет их лучшим игроком

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: