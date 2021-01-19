"Ницца" потеряла интерес к Лингарду

"Ницца" вышла из борьбы за право арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда на вторую половину этого сезона.

На прошлой неделе стало известно, что "Ницца" установила контакт с представителями Лингарда и в ближайшее время собирается обратиться к "Юнайтед" насчет условий сделки по Джесси.



Однако сегодня Sky Sports сообщает, что французский клуб, принадлежащий британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, решил не вступать в переговоры с "красными дьяволами".



Более того, президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер уже заявил на публику, что "вам не стоит ожидать больших имен" в январе.



Также сообщается, что "Юнайтед" пока окончательно не определился, отпускать ли Лингарда в аренду, но чем ближе закрытие трансферного окна, тем выше вероятность, что 28-летний англичанин останется на "Олд Траффорд".