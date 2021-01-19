Уолкотт рассказал, что мог перейти в "Челси" или "Ливерпуль"

Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт рассказал, что отверг "Челси" и "Ливерпуль", когда переходил в "Арсенал".

Едва проявив себя в родном "Саутгемптоне", Уолкотт 16-летним подростком ушел в "Арсенал". С тех пор Тео забил 108 голов в 398 матчах за лондонский клуб, выиграв три Кубка Англии.



У юного Уолкотта были и другие варианты продолжения карьеры, однако Тео до сих пор считает, что сделал правильный выбор.



"У меня был вариант с "Челси", а также с "Ливерпулем" и "Арсеналом". Просто в "Арсенале" был мой идол — Тьерри Анри. Плюс Арсен Венгер очень доверял молодым игрокам".



"Я просто думал, что не могу отказать им, и я ничуть не жалею о своем выборе. Это одно из лучших решений, что я когда-либо принимал".



"Как только я оказался в раздевалке, то увидел Тьерри. Я подумал: "Черт возьми!" Я был поражен. Затем вошел Робер Пирес, затем Фредди Юнгберг, Сол Кэмпбелл, Эшли Коул. Я был словно ребенок, который берет автограф".



"Я так и остался тем маленьким мальчиком", — сообщил Уолкотт talkSPORT.