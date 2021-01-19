Венгер ожидает, что Озил будет блистать в "Фенербахче"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что полузащитник Месут Озил будет блистать в "Фенерхбаче".

Договорившись с "Арсеналом" о досрочном прекращении своего контракта, в минувшее воскресенье Озил улетел в Стамбул, чтобы присоединиться к "Фенербахче".



И хотя Озил не играет с марта прошлого года, Венгер уверен, что Месут сможет вернуться в свою лучшую форму. Венгер ожидает от своего бывшего подопечного отличной игры и чемпионского титула.



"Уверен, он разочарован от того, что не играл. Должно быть, он обладает абсолютно безмерным желанием снова играть в футбол".



"Месут нуждается в теплой обстановке, и я уверен, в Турции он получит оную скорее, чем где-либо еще. Он способен отдавать передачи на нападающих, чтобы те приносили победы в матчах. Если они будут делать это хорошо, у них будут хорошие шансы на титул".



"Месут — это как оркестр в музыке. Он тот, кто играет в мяч в правильный момент. Он абсолютно исключительным образом выбирает момент для паса, а также он креативен. С чем бы он ни столкнулся, у него всегда есть правильный ответ, и это гениально".



"Если его базовая физическая форма хороша, ему потребуется три-четыре матча, чтобы начать демонстрировать свою лучшую игру".



"Он обладает прекрасным видением игры. Он быстро видит, быстро принимает решение и быстро анализирует увиденное. Это качество не встретишь часто".



"Это определенно будет крупнейший трансфер январского окна, потому что футбольный мир слегка затих", — сообщил Венгер beIN Sports.