Каррагер переживает за будущее Фирмино в "Ливерпуле"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что переживает за будущее нападающего Роберто Фирмино в "Ливерпуле".

Фирмино сыграл ключевую роль в успехах "Ливерпуля" в предыдущие сезоны, однако сейчас Роберто и его партнеры не могут забить уже в трех матчах Премьер-Лиги, включая безголевую ничью с "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.



Каррагер чувствует, что смена поколений в "Ливерпуле" не за горами, и 29-летний Фирмино — тот, с кого начнется омоложение линии нападения.



"Когда мы говорим об этом "Ливерпуле", мы думаем об их тройке нападающих. Мы воспринимаем это трио как комплект".



"Я бы сказал, что тройка нападающих "Ливерпуля" уникальна не потому, что они лучше других троек, а потому что они так давно вместе".



"Все они приближаются к своим 30 годам, и рано или поздно эта тройка нападения распадется".



"Ты не можешь сказать: "Через пару лет мы купим новую тройку нападения, заменив их всех". Их придется менять постепенно".



"Я по-прежнему уверен, что Мане и Салах будут забивать голы. А вот насчет Фирмино я переживаю. Он никогда не был бомбардиром — эта обязанность лежит на двух других, он же им подыгрывает".



"Когда они не забивают, он должен больше угрожать воротам. Против "Юнайтед" он имел пару моментов, но не мог толком пробить по мячу", — сообщил Каррагер в эфире.