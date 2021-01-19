Лэмпарду не хватает "голевой машины" для борьбы за титул

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что ему не хватает "голевой машины" для борьбы за титул Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Челси" занимает только седьмую позицию в Премьер-Лиге и уступает лидирующему "Манчестер Юнайтед" восемь очков.

Еще несколько недель назад о "синих" рассуждали как о претенденте на титул, однако для Лэмпарда всегда было ясно, что его команда слишком молода и неопытна для участия в чемпионской гонке.

"Когда люди причисляли нас к претендентам на титул, то так действительно могло показаться, глядя на на наш состав, однако это очень молодая команда, особенно на атакующих позициях".

"На этих позициях у нас нет таких игроков, как раньше в этом клубе. Я говорю про голевые машины и ассистирующие машины, которые приносят тебе победы в матчах".

"Наша команда — это команда с потенциалом. У нас нет Эдена Азара, который делает 50 процентов голов или результативных передач. У нас нет Диего Косты, который забивает по 30 голов".

"Мы только развиваем таких игроков, и я очень в них верю, но в данный момент мы не совсем дотягиваем до других команд в плане передней линии. И поэтому у нас могут быть тяжелые времена", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 19.01.2021 14:12 # vyrentz
    Казалось, что самый дятел в лиге это Вротвурд, но Грановская попросила подержать ее пиво

    (ответить)

  2. kos9k 19.01.2021 13:54 # kos9k
    А теперь прочитайте ветку с покупкой Вернера и воплями пенсов о голевой машине))

    (ответить)

  3. ask 19.01.2021 13:21 # ask
    мозгов сутулому не хватает.

    (ответить)

  4. j-silver 19.01.2021 13:16 # j-silver
    если мимо вернер не голевая машина то я хз тогда кого еще надо

    (ответить)

  5. gerrard08 19.01.2021 13:15 # gerrard08
    Щас бы конечно поддержать Вернера и Аброхама, а не чморить их. Клопп в такой же ситуации, когда его спрашивали поч дегенерата ловрена держат в составе, начинал всем доказывать что это один из лучших цз в мире или чот тип того. А далее работал с материалом. Вот это называется тренер.

    (ответить)

  6. januzaj00 19.01.2021 13:06 # januzaj00
    Игало можем дать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: