Лэмпарду не хватает "голевой машины" для борьбы за титул
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что ему не хватает "голевой машины" для борьбы за титул Премьер-Лиги.
Прямо сейчас "Челси" занимает только седьмую позицию в Премьер-Лиге и уступает лидирующему "Манчестер Юнайтед" восемь очков.
Еще несколько недель назад о "синих" рассуждали как о претенденте на титул, однако для Лэмпарда всегда было ясно, что его команда слишком молода и неопытна для участия в чемпионской гонке.
"Когда люди причисляли нас к претендентам на титул, то так действительно могло показаться, глядя на на наш состав, однако это очень молодая команда, особенно на атакующих позициях".
"На этих позициях у нас нет таких игроков, как раньше в этом клубе. Я говорю про голевые машины и ассистирующие машины, которые приносят тебе победы в матчах".
"Наша команда — это команда с потенциалом. У нас нет Эдена Азара, который делает 50 процентов голов или результативных передач. У нас нет Диего Косты, который забивает по 30 голов".
"Мы только развиваем таких игроков, и я очень в них верю, но в данный момент мы не совсем дотягиваем до других команд в плане передней линии. И поэтому у нас могут быть тяжелые времена", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
19.01.2021 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Казалось, что самый дятел в лиге это Вротвурд, но Грановская попросила подержать ее пиво
(ответить)
А теперь прочитайте ветку с покупкой Вернера и воплями пенсов о голевой машине))
(ответить)
мозгов сутулому не хватает.
(ответить)
если мимо вернер не голевая машина то я хз тогда кого еще надо
(ответить)
Щас бы конечно поддержать Вернера и Аброхама, а не чморить их. Клопп в такой же ситуации, когда его спрашивали поч дегенерата ловрена держат в составе, начинал всем доказывать что это один из лучших цз в мире или чот тип того. А далее работал с материалом. Вот это называется тренер.
(ответить)
Игало можем дать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий