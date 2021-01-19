Лэмпарду не хватает "голевой машины" для борьбы за титул

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что ему не хватает "голевой машины" для борьбы за титул Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Челси" занимает только седьмую позицию в Премьер-Лиге и уступает лидирующему "Манчестер Юнайтед" восемь очков.



Еще несколько недель назад о "синих" рассуждали как о претенденте на титул, однако для Лэмпарда всегда было ясно, что его команда слишком молода и неопытна для участия в чемпионской гонке.



"Когда люди причисляли нас к претендентам на титул, то так действительно могло показаться, глядя на на наш состав, однако это очень молодая команда, особенно на атакующих позициях".



"На этих позициях у нас нет таких игроков, как раньше в этом клубе. Я говорю про голевые машины и ассистирующие машины, которые приносят тебе победы в матчах".



"Наша команда — это команда с потенциалом. У нас нет Эдена Азара, который делает 50 процентов голов или результативных передач. У нас нет Диего Косты, который забивает по 30 голов".



"Мы только развиваем таких игроков, и я очень в них верю, но в данный момент мы не совсем дотягиваем до других команд в плане передней линии. И поэтому у нас могут быть тяжелые времена", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.