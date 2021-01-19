Хазенхюттль считает, что в проблемах Вернера виноват Лэмпард

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль намекнул, что в проблемах нападающего Тимо Вернера виноват наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард.

В своих 10 последних матчах Премьер-Лиги Вернер не забил ни одного гола, что несколько удивительно для второго лучшего бомбардира Бундеслиги прошлого сезона.



В свое время Хазенхюттль тренировал Вернера в "РБ Лейпциг", поэтому Ральф чувствует, что Лэмпарду просто не удается найти правильное применение игроку сборной Германии.



"Я очень хорошо знаю Тимо, и я наблюдал его в ситуациях, когда он играл неважно".



"В большинстве случаев это происходило по той причине, что игра команды ему не соответствовала. Команда играла не так, чтобы он мог раскрываться со своей лучшей стороны на поле".



"Он определенно тот игрок, под которого ты должен адаптировать свою игру. Если ты сделаешь это, он даст тебе все, в чем ты нуждаешься от нападающего".



"У него есть определенные качества, на которых ты должен сосредоточиться. Когда я работал в Лейпциге, мы были полностью сосредоточены на использовании его сильных качеств".



"С учетом того, насколько быстро мы переходили из обороны в атаку после отбора мяча, он идеально подходил нашей игре. При Юлиане (Нагельсманне) он тоже забивал много голов".



"Тебе нужно выводить Тимо на его лучшую позицию, чтобы он мог использовать свои сильные качества, потому что для меня он один из лучших нападающих в Европе", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.