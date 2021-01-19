Семь вещей, что мы узнали в 19-м туре

Центральный матч уикенда между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" завершился без голов, и эта ничья оказалась единственной в 19-м туре, итоги которого мы и собираемся подвести.





"Вест Бромвич" далеко не безнадежен



Старт в "Вест Бромвиче" для Сэма Эллардайса был самым сложным в карьере, но, возможно, команда пережила переломный момент в субботу. Одержать свою первую победу в принципиальном дерби приятно, хотя удивлять этот успех не должен. В составе "дроздов" (включая тренерский штаб) значительно больше людей, вообще знавших о существовании дерби между "Вулверхэмптоном" и "Вест Бромвичем".



"Волки" проиграли свою последнюю встречу с соседями 1:5 более пяти лет назад, но возможность взять реванш не мотивировала команду Нуну Эшпириту Санту. После вылета Рауля Хименеса "Вулверхэмптон" выиграл один из девяти матчей. Самое печальное то, что проблемы команда испытывает во всех линиях, а начатая перестройка состава привела к тому, что "волк" лишились своих лучших качеств и не приобрели новых. Поворотным моментом для команды Нуну может быть замена капитана Конора Коуди по ходу второго тайма — поворот, который еще недавно выглядел невозможным.



"Вест Бромвич", победив, не выполнил основную задачу Эллардайса — сохранение "клин-шита". Менеджер был доволен результатом и игрой команды в атаке, но не все соперники подобны нынешним "волкам", и подопечным Большого Сэма по-прежнему нужно прибавлять в оборонительной игре.



Антонио вернулся



Матч "Вест Хэма" и "Бернли" не обещал большого количества голов, а первый гол тут определял почти все. Его забили "молотобойцы" уже на старте поединка. Обороне "Бернли" позволила себе задремать на несколько мгновений, и редкой оплошности в защите "бордовых" хватило для того, чтобы подарить сопернику гол и три очка.



Шансом этим воспользовался Мичейл Антонио, вышедший в старте впервые с 30 ноября. "Вест Хэм" ограничен в выборе центральных нападающих. Клуб не мог упустить возможность продать Себастьяна Алле за хорошие деньги, но сейчас в распоряжении Дэвида Мойеса, по сути, есть только Антонио, стабильно играющий центрфорварда всего год (но очень хорошо). В центре атаки способен играть и Джаррод Боуэн, являющийся при этом незаменимым на позиции правого полузащитника.



Антонио заявил о своем возвращении, но лондонцам очень нужно, чтобы Мичейл избегал новых травм в ближайшее время. Алле не вызывал доверия, но без него Мойес вообще не имеет альтернатив Антонио в центре нападения.



Маунт — опора Лэмпарда



Потерпев четыре поражения в шести матчах, "Челси" был очень формальным фаворитом дерби с "Фулхэмом". Против команды Скотта Паркера говорила возможная усталость: по идее, "дачникам" было сложно дать бой "Челси" через пару дней после успешной игры с "Тоттенхэмом". Оставшись в меньшинстве в концовке первого тайма, "Фулхэм" также был вынужден сосредоточиться на оборонительной игре и надеяться только на надоевший ничейный результат.



"Челси" лучше играл в первом тайме, когда составы обеих команд были равными. После перерыва "синим" не нужно было переживать о защите своих ворот, но команда Лэмпарда попала в ступор, пытаясь взломать насыщенную оборону соперника. Главный тренер лондонцев по-прежнему не знает свой лучший состав, и футболисты совсем по-разному проявляют себя в похожих ситуациях. Кажется, что единственный, на кого Лэмпард может положиться целиком, — это Мейсон Маунт. Полузащитник был лучшим на поле у "Челси" до перерыва, и неудивительно, что именно он нашел возможность забить под конец встречи.



Разбираясь с формой и позициями звездных новичков, Фрэнк Лэмпард может положиться на футболиста, поддерживающего стабильный уровень на фоне общекомандных проблем.



"Шеффилд Юнайтед" не развил успех



После первой победы в чемпионате аутсайдеры принимали на своем поле "Тоттенхэм" — куда более опасного соперника, чем "Ньюкасл". Но команда Криса Уайлдера могла надеяться на склонность "шпор" к потере очков в выигрышном положении. Помимо этого, на стороне "клинков" были лучшие показатели в личных встречах и четыре очка во встречах с "Тоттенхэмом" в прошлом сезоне.



На этот раз команда Жозе Моуриньо забила дважды, но даже в такой ситуации возникли переживания за результат. Гол Дэвида Макголдрика (очередной мяч из воздуха) вернул интригу в матче задолго до финиша, но на этот раз "Тоттенхэм" ответил очень быстро и наконец-таки закрыл встречу. Гол Танги Ндомбеле был почти что произведением искусства, а "Тоттенхэм" взял реванш за поражение от "Шеффилд Юнайтед" с аналогичным счетом летом.



Впереди у команды Криса Уайлдера соперники не проще, потому развивать успех придется в сложных условиях.



"Ливерпуль" и "Юнайтед" не использовали свой шанс



Для обеих команда очная встреча была возможностью. В случае с "Ливерпулем" — возможностью нанести удар по лидерам и прервать серию неудач. В случае с "Манчестер Юнайтед" — возможностью взять три очка с чемпионами и заявить о своей готовности бороться за титул. Ни те, ни другие шансом не воспользовались, хотя игра соперника делала эту задачу реальной.



"Ливерпуль" снова рассчитывал на блицкриг в стартовые 30 минут, прижав соперника к его воротам. Когда команда Юргена Клоппа играла хорошо, ее подводили нападающие, пребывающие в очень посредственной форме. Когда сил на такую игру уже не было, стали возникать шансы у "Юнайтед", но и подопечные Сульшера были недостаточно хороши, чтобы взять три очка в этой встрече.



Свой шанс упустили обе стороны. Для "Ливерпуля" это была четвертая подряд потеря очков. "Юнайтед" Сульшера такой результат устраивает больше, но в то же время "красные дьяволы" по-прежнему слабы в больших поединках.



"Манчестер Сити" выходит в фавориты сезона



Сейчас "Манчестер Сити" играет как команда, осознающая свое несовершенство. В последнюю пару месяцев "горожане" встречались, по большей мере, с очень скромными в игре и поведении соперниками, а их прагматичный стиль позволил одержать ряд побед, сделавших "Сити" фаворитом сезона.



Матч с "Кристал Пэлас" был одним из наиболее простых. Команда Роя Ходжсона играла без Уилфрида Захи в составе и в "режиме "Бернли" по сути. "Бордовые" в последние годы даже не рассчитывают на результат на поле "Сити", потому играют в полсилы. Что-то подобное мы увидели и от "Пэлас", без энтузиазма выполнявшего рабочий минимум по защите ворот, но даже не пытавшегося убегать в контратаки. Похоже, что "орлы" решили устроить себе небольшой отпуск. У них хороший запас очков, а следующий поединок состоится только через девять дней.



Что касается "Сити", то в ближайший месяц команду Гвардиолы ждут более сложные испытания, где и будет проверен их статус фаворитов. Джон Стоунс же, оформив дубль, укрепил свой статус основного центрального защитника команды. До этого у Стоуна был один гол в карьере в Премьер-Лиге, но теперь он почти уникальный защитник. В карьере экс-игрока "Эвертона" есть дубли в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира. Правда, победить "Пэлас" для "Сити" было ненамного сложнее, чем победить команду Панамы для сборной Англии.



"Арсенал" снова в первой десятке



"Канониров" давно не было в верхней части таблицы, но победа над "Ньюкаслом" подняла их на 10-ю позицию. Оговорка тут важна: команда Микеля Артеты провела на четыре поединка больше, чем 11-я "Астон Вилла". Но неоспоримо и то, что "Арсенал" сейчас набрал форму. Лондонцы взяли 13 очков в последних пяти матчах и сохранили в процессе четыре "клин-шита". Молодежь блистает, чем провоцирует и ветеранов. Пьер-Эмерик Обамеянг в понедельник оформил свой первый дубль в сезоне.



Сохранить "клин-шит" с "Ньюкаслом" было очень просто. После позора в Шеффилде Стив Брюс делал восемь изменений в составе, выбрал максимально атакующий вариант игроков, но атаковать его команде все равно не приходилось. "Ньюкасл" разрывался в желаниях. Садиться слишком глубоко "сорокам" не разрешили, но одновременно с этим команда Брюса проигрывала борьбу на всех участках поля, пытаясь сыграть в футбол уж очень "чисто". Не вышло ни с обороной, ни с атакой, и "Арсенал" забивал слишком простые голы — да еще и на контратаках.



Возможно, с осенним "Арсеналом" такой беззубый футбол дал бы какой-то шанс, но сейчас команда Артеты гораздо увереннее в себе.



Иван Громиков специально для FAPL.ru