"Арсенал" задумывается о возвращении Торрейры из "Атлетико"

Технический директор "Арсенала" Эду подтвердил, что его клуб может отозвать полузащитника Лукаса Торрейру из аренды в "Атлетико".

Перебравшись в Мадрид в начале октября, пока Торрейра сыграл 11 матчей за "Атлетико" во всех соревнованиях. При этом в стартовом составе Лукас выходил только дважды.



Эта ситуация не устраивает "Арсенал". Но даже если 24-летний уругваец досрочно вернется на "Эмирейтс", то затем, вероятно, сразу же отправится в аренду в другой клуб.



"Ситуация очень проста. "Арсенал" волнуется насчет Торрейры. Волнуется насчет того, играет ли он, счастлив ли он".



"Мы хотим знать, как он себя чувствует и что думает "Атлетико". Для нас важнее всего счастье Лукаса".



"Если каждый счастлив, тогда мы ничего не будем менять. Но если Лукас не чувствует себя счастливым, мы попытаемся это изменить, потому что так много команд звонят мне и спрашивают насчет ситуации игрока", — сообщил Эду AS.