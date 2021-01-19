Алаба отверг "Ливерпуль" и перейдет в "Реал"

Давид Алаба Защитник "Баварии" Давид Алаба отверг интерес "Ливерпуля" и договорился о переходе в "Реал" по окончании этого сезона.

Алабу связывали с переездом в Премьер-Лигу на протяжении нескольких месяцев. Интерес к Давиду приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Однако The Guardian называет среди клубов, которым отказал Алаба, только "Ливерпуль" и французский ПСЖ. Кроме того, 28-летний австриец отклонил три предложения "Баварии" о новом контракте.

По информации The Guardian, Алаба уже согласовал предварительный контракт с "Реалом" и подпишет его, как только пройдет медицинское обследование.

Давид уедет в Мадрид свободным агентом по окончании этого сезона и будет там получать 204 тысячи фунтов в неделю "чистыми" в течение четырех следующих лет.


Метки Алаба, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. empry 19.01.2021 09:45 # empry
    Налогооблажение для футболиство в Испании ниже, чем в Англии. С чего бы "Ливерпуль" стал ему платить 400к в неделю.

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  2. megamind13 19.01.2021 09:29 # megamind13
    А кто сомневался? Такую зп ему только Реал нарисует.

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  3. liverbro 19.01.2021 09:20 # liverbro
    Слава богу!

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  4. vyrentz 19.01.2021 09:06 # vyrentz
    Адекватно. Это же не Арасенал, который на свою зарплатную ведомость хуй положил

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