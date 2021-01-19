Алаба отверг "Ливерпуль" и перейдет в "Реал"
Защитник "Баварии" Давид Алаба отверг интерес "Ливерпуля" и договорился о переходе в "Реал" по окончании этого сезона.
Алабу связывали с переездом в Премьер-Лигу на протяжении нескольких месяцев. Интерес к Давиду приписывали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Однако The Guardian называет среди клубов, которым отказал Алаба, только "Ливерпуль" и французский ПСЖ. Кроме того, 28-летний австриец отклонил три предложения "Баварии" о новом контракте.
По информации The Guardian, Алаба уже согласовал предварительный контракт с "Реалом" и подпишет его, как только пройдет медицинское обследование.
Давид уедет в Мадрид свободным агентом по окончании этого сезона и будет там получать 204 тысячи фунтов в неделю "чистыми" в течение четырех следующих лет.
19.01.2021 09:00
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Налогооблажение для футболиство в Испании ниже, чем в Англии. С чего бы "Ливерпуль" стал ему платить 400к в неделю.
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А кто сомневался? Такую зп ему только Реал нарисует.
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Слава богу!
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Адекватно. Это же не Арасенал, который на свою зарплатную ведомость хуй положил
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