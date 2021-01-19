"Астон Вилла" обратилась насчет Сансона

"Астон Вилла" сделала запрос насчет приобретения полузащитника "Марселя" Моргана Сансона.

Сансон выступает за "Марсель" с января 2017, своей игрой заинтересовав целый ряд клубов Премьер-Лиги, о чем на днях поведал главный тренер французского коллектива Андре Виллаш-Боаш.



"Трансферное окно открыто. Сансон — игрок, который высоко ценится и вызывает интерес у английских команд из-за своих характеристик, так что кое-что может случиться", — говорил Виллаш-Боаш.



Среди претендентов на Моргана ранее назывались "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", однако BBC стало известно, что в данный момент "Вилла" опережает своих конкурентов.



Бирмингемский клуб инициировал переговоры с "Марселем" и надеется подписать 26-летнего француза примерно за 15 миллионов фунтов.