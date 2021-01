Светская хроника за вторник

"Арсенал" узнал цену за Эмилиано Буэндиа. Деле Алли уверен, что перейдет в ПСЖ. Поль Погба извинился перед всей командой. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсеналу" нужно найти 40-50 миллионов фунтов, чтобы купить полузащитника "Норвича" Эмилиано Буэндиа. (Sky Sports)



ПСЖ обозначил свой интерес к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который также нужен "Манчестер Сити". (Sport)



ПСЖ ожидает, что на текущей неделе "Тоттенхэм" примет решение насчет ухода полузащитника Деле Алли в аренду. (Daily Mirror)



Алли уверен, что перейдет в ПСЖ. (The Sun)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо теряет терпение к вингеру Гарету Бэйлу. (The Sun)



"Вест Хэм" предложил 27 млн. фунтов за нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несери. (The Athletic)



"Эвертон" потерял интерес к нападающему "Борнмута" Джошу Кингу после того, как игрок затребовал себе зарплату в 130 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Вест Хэм" и "Милан" сделали запросы насчет левого защитника "Барселоны" Жуниора Фирпо. (ESPN)



Нападающий "Майнца" Жан-Филипп Матета заинтересовал "Кристал Пэлас". (The Independent)



"Саутгемптон" не исключает продажу нападающего Данни Ингса в большой клуб по окончании сезона. (Daily Mirror)



Нападающий "Галатасарая" Мбайе Дианье находится на радаре у "Вест Бромвича". (Express and Star)



А вот Энди Кэрролл из "Ньюкасла" не нужен "Вест Бромвичу". (talkSPORT)



"Фулхэм" пытался вернуть своего бывшего нападающего Муссу Дембеле, прежде чем тот сменил "Лион" на "Атлетико". (Football Insider)



Другое



Очередной раунд тестирования на коронавирус принес 16 положительных результатов в Премьер-Лиге. (Sky Sports)



В середине следующей недели Премьер-Лига станет первым соревнованием, которое введет дополнительные замены по сотрясению. (The Times)



Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти собирается связать свою международную карьеру со сборной Англии, а не Ганы. (The Sun)



Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш переболел коронавирусом и готов сыграть против "Сити" в среду. (Daily Mirror)



Принадлежащий "Арсеналу" полузащитник Маттео Гендузи назвал Месута Озила лучшим 10-м номером в истории сборной Германии. (Football.London)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба извинился перед всей командой после своего промаха в матче против "Ливерпуля". (Metro)