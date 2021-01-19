Артета отметил силу духа Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил силу духа Пьер-Эмерика Обамеянга, а также объяснил замену своего капитана в концовке матча против "Ньюкасла".

В понедельник вечером "Арсенал" разгромил "Ньюкасл" со счетом 3:0, а Обамеянг забил свой четвертый и пятый голы в этом сезоне Премьер-Лиги.



Свой дубль Пьер-Эмерик оформил после того, как промахнулся по пустым воротам в первом тайме, и Артета лишь может похвалить своего подопечного за несгибаемый характер.



"Это то, что он делал на протяжении всей свой карьеры, и для этого тебе требуется большая сила духа".



"Он прошел через сложный период. Нам очень не хватало его голов. Сегодня он вернулся и забил дважды, а также поспособствовал победе команды. Это именно то, что нам нужно. Поэтому я очень рад за него".



"Я очень доволен игрой в целом, потому что она была очень хороша с самого начала — коллективно и индивидуально. Мы затянули с первым голом, потому что у нас были хорошие шансы еще до перерыва".



"Но в целом команда выглядела уверенно, надежно, компактно и имела очень четкое представление, как нужно обороняться и атаковать. Поэтому я очень доволен "клин-шитом", голами и нашей серией в данный момент", — цитирует Артету Evening Standard.



При этом Артета лишил Обамеянга возможности оформить на хет-трик, заменив 31-летнего габонца на 79-й минуте. Однако это была вынужденная мера — Пьер-Эмерику срочно потребовалось в туалет.



"Да, ему нужно было уйти, поэтому мы заменили его. Что случилось? Что-то с животом", — добавил Микель, улыбаясь.