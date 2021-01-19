"Арсенал" разгромил "Ньюкасл"

"Арсенал" одержал комфортную победу над "Ньюкаслом", отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.

По сравнению с безголевым матчем против "Кристал Пэлас из стартового состава "канониров" пропали Эктор Беллерин, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Дани Себальос, которых заменили Седрик Соареш, Киран Тирни и Томас Партей.



Наставник "сорок" Стив Брюс поменял сразу восьмерых игроков относительного поражения 1:0 от "Шеффилд Юнайтед". В числе прочих вернулись в команду Джамаал Ласселлс, Каллум Уилсон и Энди Кэрролл.



"Арсенал" по-хозяйски начал матч и сразу же принялся пристреливаться. На 15-й минуте домашняя команда имела реальную возможность открыть счет, но Пьер-Эмерик Обамеянг, на дальней штанге замыкая прострел Букайо Сака, непостижимым образом направил мяч в штангу.



Дальнейшие события показали, что у Обамеянга напрочь сбился прицел. Несмотря на давление, "канониры" никак не могли по-настоящему напрячь Карла Дарлоу. "Ньюкасл" атаковал и того хуже — ни одного удара в створ за 45 минут.



Второй тайм начался с сейва Дарлоу после удара Александра Лакасетта из пределов штрафной площади.



А на 50-й минуте очередной шанс предоставился Обамеянгу. Получив классный пас со своей половины поля, Пьер-Эмерик ворвался в штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 1:0.



Гости приуныли и спустя 10 минут пропустил еще раз. Эмиль Смит-Роу вошел в штрафную с левого фланга, а затем покатил в район 11-метровой отметки, откуда Сака пробил в касание — 2:0.



В остатке матча "Арсенал" играл в свое удовольствие и на 77-й минуте закономерно сделал счет разгромным. Соареш от лицевой линии сделал пас назад на Обамеянга, который пробил в касание совершенно без помех — 3:0.



"Ньюкасл" провел ужасный матч, и если при счете 0:0 план "сорок" еще можно было хоть как-то оправдать, то после первого пропущенного гола они развалились, позволив "Арсеналу" одержать комфортную победу.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче