"Арсенал" разгромил "Ньюкасл"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" одержал комфортную победу над "Ньюкаслом", отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.

По сравнению с безголевым матчем против "Кристал Пэлас из стартового состава "канониров" пропали Эктор Беллерин, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Дани Себальос, которых заменили Седрик Соареш, Киран Тирни и Томас Партей.

Наставник "сорок" Стив Брюс поменял сразу восьмерых игроков относительного поражения 1:0 от "Шеффилд Юнайтед". В числе прочих вернулись в команду Джамаал Ласселлс, Каллум Уилсон и Энди Кэрролл.

"Арсенал" по-хозяйски начал матч и сразу же принялся пристреливаться. На 15-й минуте домашняя команда имела реальную возможность открыть счет, но Пьер-Эмерик Обамеянг, на дальней штанге замыкая прострел Букайо Сака, непостижимым образом направил мяч в штангу.

Дальнейшие события показали, что у Обамеянга напрочь сбился прицел. Несмотря на давление, "канониры" никак не могли по-настоящему напрячь Карла Дарлоу. "Ньюкасл" атаковал и того хуже — ни одного удара в створ за 45 минут.

Второй тайм начался с сейва Дарлоу после удара Александра Лакасетта из пределов штрафной площади.

А на 50-й минуте очередной шанс предоставился Обамеянгу. Получив классный пас со своей половины поля, Пьер-Эмерик ворвался в штрафную по левому краю и пробил в ближний угол ворот — 1:0.

Гости приуныли и спустя 10 минут пропустил еще раз. Эмиль Смит-Роу вошел в штрафную с левого фланга, а затем покатил в район 11-метровой отметки, откуда Сака пробил в касание — 2:0.

В остатке матча "Арсенал" играл в свое удовольствие и на 77-й минуте закономерно сделал счет разгромным. Соареш от лицевой линии сделал пас назад на Обамеянга, который пробил в касание совершенно без помех — 3:0.

"Ньюкасл" провел ужасный матч, и если при счете 0:0 план "сорок" еще можно было хоть как-то оправдать, то после первого пропущенного гола они развалились, позволив "Арсеналу" одержать комфортную победу.

"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2021 00:50

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Последние комментарии:




  1. gunars 19.01.2021 01:10 # gunars
    С победкой!

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  2. gameboy 19.01.2021 01:05 # gameboy
    Касл нашими клиентами были всегда, они Челси ебсти только могут)
    А вот выезд в Саутгемтон будет тяжелым, со святыми у нас всегда траблы.
    Канониров с победой!

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  3. mancunia-planet 19.01.2021 01:01 # mancunia-planet
    Легкая победа Королей Лондона!

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  4. c1886- 19.01.2021 00:59 # c1886-
    molodiyoji prosto klasnye

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  5. c1886- 19.01.2021 00:58 # c1886-
    Nash geroyi

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  6. kukuruzzo 19.01.2021 00:56 # kukuruzzo
    Обамка хоть поэскимосил, не хуесосил сегодня.

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  7. unclearness 19.01.2021 00:55 # unclearness
    С победой канониры!!
    Классный матч
    Вся команда смотрелась хорошо, даже Аубу прорвало

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  8. reams 19.01.2021 00:54 # reams
    какая же классная у Арса молодежь, на изи размотали Касл

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