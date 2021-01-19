Ван дер Сар: "В МЮ уверены, что Ван де Бек заиграет"

Директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар заявил, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" сохраняет веру в полузащитника Донни Ван де Бека.

Ничья 0:0 с "Ливерпулем" в воскресенье стала очередным матчем, за которым обошедшийся "Юнайтед" в 40 миллионов фунтов Ван де Бек наблюдал со стороны.



Многие уже окрестили переход Донни из "Аякса" трансферным провалом, однако Ван дер Сар с этим не может согласиться.



"Я разговариваю со многими людьми из их клуба. Парень обладает великолепным настроем и хорошо работает на тренировках".



"Застолбить место в полузащите "Манчестер Юнайтед" сложно. Вернулся в форму Погба, Фернандеш играет очень важную роль, также есть Матич и Мактоминей".



"В этом совершенно нет ничего постыдного, ведь мы говорим о большом клубе не так ли? Конечно, они заплатили за него большие деньги, но они уверены, что он заиграет", — цитирует Ван дер Сара Daily Mirror.