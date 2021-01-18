Аренда Эриксена стоит слишком дорого для "Тоттенхэма"

Финансовая сторона вопроса может помешать возвращению полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена в "Тоттенхэм" на правах аренды.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что Эриксен хочет воссоединиться с "Тоттенхэмом", который он покинул год назад, причем это желание взаимно.



Однако проблема в том, что зарплата Эриксена на "Сан-Сиро", если верить слухам, может достигать 320 тысяч фунтов в неделю, учитывая все бонусы.



Кроме того, "Интер" хочет получить некоторую арендную плату от клуба, который возьмет 28-летнего датчанина во временное пользование на вторую половину сезона.



Все это ставит под вопрос возвращение Эриксена в "Тоттенхэм", однако Sky Sports добавляет, что представители Кристиана общаются и с другими клубами Премьер-Лиги. В ближайшие дни ситуация должна стать яснее.